Eine indische Diplomatin, deren Festnahme Verstimmungen zwischen den USA und Indien ausgelöst hatte, ist in New York offiziell angeklagt worden. Der 39-jährigen Devyani Khobragade werde vorgeworfen, falsche Dokumente für den Visumsantrag ihrer Haushälterin vorgelegt und ihr außerdem für ihre Tätigkeit zu wenig bezahlt zu haben, heißt es in der von der New Yorker Staatsanwaltschaft veröffentlichten Anklageschrift.



Demnach soll sie vor US-Behörden erklärt haben, dem Dienstmädchen monatlich 4.500 Dollar zu zahlen. Tatsächlich aber erhielt die Angestellte eigenen Angaben zufolge einen Betrag, der deutlich unter dem US-Mindestlohn liegt. Der Anwalt der Frau hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Da Khobragade diplomatische Immunität genießt, war zunächst unklar, wie die Vorwürfe gegen sie verfolgt werden. Das US-Außenministerium habe Khobragade gebeten, die USA zu verlassen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dieser Bitte sei sie nachgekommen und nun auf dem Rückweg nach Indien, bestätigte das indische Außenministerium. Vor ihrem Abflug habe sie erneut ihre Unschuld betont.



Ausreise mit speziellem Visum

Die Festnahme Khobragades am 12. Dezember 2013 hatte in ihrem Heimatland für große Empörung gesorgt, weil die Vizegeneralkonsulin sich den üblichen Prozeduren unterziehen musste – darunter einer Leibesvisitation. Indische Regierungsvertreter sprachen von einer internationalen Verschwörung, ein Offizieller verglich die Körperdurchsuchung mit Vergewaltigung. Die ultranationalistische Shiv Sena Partei organisierte eine Demonstration vor der US-Botschaft in Neu Delhi und die Zeitung Hindustan Times titelte: "Indien legt sich mit Onkel Sam an." Die indischen Medien nannten den Vorfall eine ungeheure Erniedrigung für das Land.

Als Reaktion beschloss Indien zahlreiche Maßnahmen gegen die US-Vertretung in Neu Delhi. So verlangte die Regierung von US-Konsularbeamten Ausweise zurück, die die Ein- und Ausreise erleichtern. Zudem wurden Importgenehmigungen für die Diplomaten zurückgezogen und Betonbarrieren vor der US-Botschaft entfernt.

Die USA entließen Khobragade nach der Zahlung einer Kaution in Höhe von 250.000 US-Dollar aus der Haft. Um die Beziehung zu Indien zu beruhigen, boten sie nun die Ausreise der Diplomatin an. Dafür erhielt sie ein besonderes Diplomatenvisum, das sonst nur für die Bediensteten internationaler Organisationen gilt. Die US-Staatsanwaltschaft erklärte, die Ausreise sei im Zuge einer Einigung mit Indien ermöglicht worden. Bei einer Wiedereinreise in die USA muss die Diplomatin allerdings damit rechnen, vor Gericht zitiert zu werden.