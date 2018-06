Die irakischen Regierungstruppen wollen die Al-Kaida-nahen Extremisten schnell aus Falludscha und anderen Gebieten der Provinz Anbar vertreiben. Man werde dafür "zwei bis drei Tage brauchen", sagte der ranghohe Kommandeur Generalleutnant Raschid Fleih im Staatsfernsehen.

Islamisten der Gruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante (Isil) hatten in den letzten Tagen das Zentrum von Falludscha und weite Teile von der Provinzhauptstadt Ramadi eingenommen. Sie werden bekämpft von regierungsnahen sunnitischen Stämmen. Diese meldeten am Sonntag, dass Ramadi zu 90 Prozent von den Islamisten befreit werden konnte.



Auch für den weiteren Kampf sollten die Stämme die Einsätze leiten, sagte Generalleutnant Fleih. Die Armee kümmere sich um Deckung aus der Luft und die Logistik am Boden. Die Kämpfe in der Provinz Anbar hatten am Montag begonnen. Allein am Samstag sind laut Regierung 55 islamistische Kämpfer getötet worden.

Kerry: USA werden keine Soldaten entsenden

Die Vereinigten Staaten zeigten sich sehr besorgt über die Lage in der Provinz Anbar. Eigene Soldaten werde man zwar nicht entsenden, aber ansonsten Unterstützung bieten, kündigte US-Außenminister John Kerry an. "Wir werden alles tun, was möglich ist." Die Islamisten in Anbar seien "die gefährlichsten Akteure in dieser Region", sagte Kerry.