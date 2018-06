Die schwarz-weiße Fahne der Terroristen weht wieder in den Städten der irakischen Provinz Al-Anbar. Die Rückkehr der Extremisten in den "Wilden Westen" des Landes ist nicht nur für die überwiegende Mehrheit der Iraker eine Horrornachricht gleich zu Jahresbeginn, sondern auch für die US-Armee. Die amerikanischen Truppen hatten in dieser nur spärlich bevölkerten Wüstenprovinz in den Jahren 2003 bis 2006 mehr Soldaten verloren als in irgendeiner anderen irakischen Provinz.



Durch die Rekrutierung lokaler Bürgerwehren gelang es den Amerikanern damals, die islamistischen Extremisten weitgehend aus Al-Anbar zu vertreiben – jetzt brachten die Al-Kaida-nahen Terroristen zahlreiche Wohnviertel und öffentliche Gebäude unter ihre Kontrolle. Dass sich die extremistischen Sunniten in die Städte Ramadi, Al-Karma und Falludscha zurück wagen, hat viel mit dem seit Anfang 2013 tobenden Machtkampf zwischen dem schiitischen Regierungschef Nuri al-Maliki und regierungskritischen Sunniten zu tun.

Athiel al-Nudschaifi, der sunnitische Gouverneur der Provinz Ninive, wirft Al-Maliki vor, dieser habe das Chaos in Al-Anbar bewusst provoziert: "Erst hat sich Al-Maliki geweigert, die Armee geordnet abziehen zu lassen. Und dann verschwanden die Truppen plötzlich binnen einer Stunde und schauten zu, wie Al-Kaida in die Städte vordringt." Es sei eine Schande, dass die Extremisten in der Stadt Ramadi von Stammeskämpfern zusammen mit der lokalen Polizei vertrieben worden seien, während die Soldaten in sicherem Abstand abgewartet hätten.

Syrien als destabilisierender Faktor



Neben der Regierungskrise in Bagdad wirkt sich auch die Islamisierung des Bürgerkrieges im benachbarten Syrien negativ auf die Lage im Irak aus. Besonders der Zusammenschluss verschiedener Gruppierungen zu der Gruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien (ISIS) im vergangenen April hat den Extremisten neue Kämpfer und mehr Bewegungsfreiheit beschert. So ist es den ISIS-Terroristen in den vergangenen Monaten gelungen, sich in mehreren syrischen Ortschaften einzunisten, die vorher von anderen Rebellenbrigaden erobert worden waren. In der Wüste der Provinz Al-Anbar unterhält ISIS nach Einschätzung von Experten mehrere Lager.

Einige, aber nicht alle ISIS-Terroristen haben vor ihrem Einsatz in Syrien bereits im Irak Kampferfahrung gesammelt. Zu ihnen gehören nicht nur Syrer und Iraker, sondern auch Tunesier, Libyer, Saudis und Sunniten aus anderen islamischen Staaten. In einigen Punkten ist ISIS sogar noch radikaler als die Führung des internationalen Terrornetzwerkes Al-Kaida unter Eiman Al-Sawihiri. Das betrifft vor allem ihren Hass auf Schiiten, die im Irak die Bevölkerungsmehrheit stellen.

Situation im Irak verfahren



Die aktuellen Ereignisse in Falludscha zeigen wieder einmal, wie verfahren die Lage im Irak heute – zwei Jahre nach dem Abzug der letzten US-Soldaten – ist. Der Gouverneur von Al-Anbar, Ahmed Chalaf al-Dulaimi, bittet Al-Maliki, Truppen zu schicken, um die Terroristen zu vertreiben, die der Bevölkerung Angst machen.



Die bewaffneten Stammesangehörigen der Stadt, die zum Teil ehemalige Mitglieder der von den Amerikanern rekrutierten Bürgerwehren sind, diskutieren derweil, gegen wen sie ihre Waffen zuerst richten sollen: gegen die ISIS-Terroristen im Stadtzentrum oder gegen die Armee, die versucht, von Osten in die Stadt vorzudringen. Sie entschieden sich schließlich dafür, die Armee zuerst anzugreifen. Die ISIS-Kämpfer wollen sie sich später vornehmen.

Und was tut die US-Regierung? Sie schickt Al-Maliki für die Terrorbekämpfung Hellfire-Raketen und Drohnen. Sie tut dies mit Bauchschmerzen. Denn auch viele Diplomaten in Washington sind der Meinung, dass Al-Maliki nicht Teil der Lösung, sondern des Problems ist.