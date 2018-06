Es war eine ganze Serie von Anschlägen. Mindestens 73 Menschen wurden dabei nach Angaben von Polizei und Ärzten im Irak getötet. Zudem seien 128 Menschen verletzt worden. Anhänger der radikalen sunnitischen Gruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien (Isis) versuchten zudem, weitere Gebiete des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen.

Ministerpräsident Nuri al-Maliki sagte im staatlichen Fernsehen: "Der Kampf wird lang werden und er wird weitergehen." Er forderte weltweite Unterstützung für den Kampf gegen Extremisten. "Falls wir nicht eingreifen, entsteht ein Kleinstaat des Bösen mit verheerenden Folgen für die Sicherheit der Region und der Welt."



In der Hauptstadt Bagdad explodierten sieben Autobomben, mindestens 37 Menschen wurden dadurch getötet. Einer der Sprengsätze detonierte auf einem Markt im Viertel Schula. In der Ortschaft Buhris nördlich von Bagdad zündete ein Attentäter während einer Trauerfeier einen Sprengstoffgürtel. Er tötete elf Menschen, 15 weitere wurden verletzt. In Dudschail, 170 Kilometer nördlich von Bagdad, wurden durch die Explosion einer Autobombe vier Menschen getötet. Wer die Anschläge verübt hat, ist nicht geklärt.

Angehörige der Isis, die mit Al-Kaida sympathisiert, vertrieben Kämpfer einer Bürgerwehr von einer Straßensperre in dem Dorf Abu Sieda nördlich von Bagdad. Sie riefen Parolen gegen Schiiten, die die Mehrheit im Irak bilden. Auch in den Städten Saklawija und Ramadi hätten sunnitische Aufständische Polizisten dazu gezwungen, ihre Wachen zu verlassen und ihre Waffen zu übergeben, heißt es.

Parlamentspräsident Osama al-Nudschaifi appellierte an die Iraker, den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten nicht weiter anzuheizen. Seit zwei Wochen kommt es wiederholt zu heftigen Kämpfen zwischen der Armee und verschiedenen Gruppen sunnitischer Aufständischer. Diese kontrollieren die Stadt Falludscha sowie weite Teile Ramadis.

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP wurden in diesem Monat im Irak bereits mindestens 285 Menschen getötet. 2013 kamen nach UN-Angaben 8.868 Menschen ums Leben.