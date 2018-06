Im Norden des Jemen sind bei erneuten Zusammenstößen zwischen schiitischen Houthi-Rebellen und sunnitischen Salafisten 17 Menschen getötet worden. Das teilten Sicherheitsbeamte des Landes der Nachrichtenagentur AP mit. Die Kämpfe ereigneten sich demnach in der Provinz Amran. Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi will Vermittler in die Region schicken.

Der Konflikt in den nördlichen Provinzen des Jemen ist eine Auseinandersetzung zwischen islamischen Strömungen. Ultrakonservativen Salafisten wird vorgeworfen, ihre Lehre in den Machtzentren der Houthi-Rebellen verbreiten zu wollen. Nicht nur in Amran, sondern auch in den angrenzenden Provinzen Saada und al-Dschauf gibt es immer wieder Gefechte zwischen beiden Gruppen.

Bereits am Mittwoch hatte Hadi einem Bericht der Yemen Times zufolge ein Militärkomitee damit beauftragt, die Zusammenstöße von Houthis und Salafisten zu unterbinden. Grundlage sei ein Abkommen, das die verfeindeten Lager im September vergangenen Jahres unterzeichnet hätten.

Die Stabilität des Landes gilt als gefährdet. Das Auswärtige Amt warnt vor "erheblichen Risiken durch innere Konflikte, Stammesauseinandersetzungen, Massendemonstrationen und terroristische Anschläge". Im Dezember reduzierte das Außenamt die Zahl der Mitarbeiter in der deutschen Botschaft im Jemen. Zuvor waren bei einem Bombenanschlag in der Hauptstadt Sanaa 52 Menschen getötet worden, darunter zwei deutsche Mitarbeiter einer Hilfsorganisation.