Unmittelbar vor dem dritten Jahrestag des Beginns des Volksaufstands gegen den langjährigen Machthaber Husni Mubarak sind bei drei Anschlägen im Zentrum von Kairo mindestens fünf Menschen getötet worden; die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von sechs Toten. Mehr als 70 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Detonationen ereigneten sich innerhalb weniger Stunden.



Am Morgen explodierte zunächst eine Autobombe vor dem Polizeihauptquartier. Agenturberichten zufolge soll es nach der Detonation zu Schusswechseln gekommen sein. Das ägyptische Staatsfernsehen zitiert Augenzeugen, die auf Dächern umliegender Gebäude Männer mit Waffen gesehen haben wollen. Diese sollen im Anschluss an die Explosion das Feuer eröffnet haben.



Die Zerstörungen durch die Explosion sind laut Agenturberichten enorm. Die Polizeizentrale und viele Gebäude in deren Umkreis wurden schwer beschädigt. Darunter ist auch das Museum für Islamische Kunst, eine der wichtigsten Ausstellungsstätten für islamische Kunst weltweit. In der Straße davor klafft ein tiefer Krater, der Gehweg ist übersät mit Glasscherben, Steinen und anderem Schutt. Über der Kairoer Innenstadt stieg eine riesige Rauchwolke auf.





Einen zweiten Anschlag gab es im Stadtviertel Dokki. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurde der Sprengsatz in der Nähe einer U-Bahn-Station gezündet. Ein Polizist soll getötet und 15 weitere Menschen verletzt worden sein. Schließlich detonierte eine dritte Bombe in der Nähe einer Polizeiwache im Kairoer Vorort Gizeh. Laut dem Innenministerium gab es hier keine Toten oder Verletzten.

Angriff auf deutsches TV-Team



Etwa 2.000 Anhänger von Expräsident Mohammed Mursi lieferten sich später heftige Straßenschlachten in Gizeh mit der Polizei. Sie habe Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt, die Brandsätze warfen und Reifen anzündeten, teilten Sicherheitskreise mit. Auch aus Suez, Ismailia und Alexandria wurden Krawalle gemeldet.

Bei einem Angriff von Ägyptern auf ein Fernsehteam des Südwestrundfunks (SWR) in Kairo wurden drei Mitarbeiter verletzt. Anwohner hätten sie geschlagen und mit scharfen Gegenständen angegriffen, als sie am Freitag am Ort des Bombenanschlags auf ein Polizeihauptquartier filmen wollten, teilte der SWR mit. Die Menge habe das Team als Unterstützer der islamistischen Muslimbruderschaft und als "Verräter" beschimpft. Erst einem ägyptischen Zivilpolizisten sei es mit Warnschüssen gelungen, die SWR-Mitarbeiter zu befreien.



Vermehrt Anschläge seit Mursis Sturz



Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi im Juli vergangenen Jahres wurden bei Anschlägen in Ägypten immer wieder Polizisten und Soldaten getötet. Die schlimmste Attacke ereignete sich im Dezember auf der Sinai-Halbinsel, bei der 15 Menschen getötet wurden – die meisten von ihnen waren Polizisten. Zu dem Autobombenanschlag eines Selbstmordattentäters auf das Hauptquartier der Sicherheitskräfte in der Region bekannte sich damals die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahestehende Gruppe Ansar Beit al-Makdis.

Die derzeitige Übergangsregierung hat aus Furcht vor weiteren Anschlägen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. So stellten etwa die staatlichen Eisenbahnen am Donnerstag den Betrieb zwischen Oberägypten und Kairo ein. Ein von der Muslimbruderschaft angeführtes Bündnis plant an diesem Nachmittag Proteste gegen Mursis Sturz.