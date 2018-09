Gibt es eine Extra-Hölle für Bombenbauer? Wenn nicht: Sofort einrichten!

Wieder eine Autobombe in Beirut – genauer gesagt: in Haret Hreik, in der von Schiiten bewohnten südlichen Vorstadt. Bislang ist von vier Toten und mehr als 60 Verwundeten die Rede. Das neue Jahr beginnt, wie das alte endete.

Haret Hreik gehört zu den Vierteln, die Hisbollah als ihr Revier betrachtet. Der Anschlag folgt nur wenige Tage nach einer Autobombe in Beiruts Downtown, dem acht Menschen zum Opfer fielen, darunter Mohamed Chatah, der ehemalige Finanzminister. Chatah war ein führender Kopf der von Sunniten dominierten March-14-Allianz. Die Hisbollah und ihre militärische Intervention in Syrien aufseiten des Assad-Regimes kritisierte er scharf.

Wiederum wenige Wochen zuvor hatten zwei Selbstmordattentäter sich unweit der iranischen Botschaft in einem von Schiiten bewohnten Viertel in die Luft gesprengt. 30 Tote und unzählige Verletzte. Dazu bekannten sich die Al-Kaida-nahen Abdallah-Azzam-Brigaden, deren saudischer Anführer offenbar vor wenigen Tagen in Beirut festgenommen worden ist.

Für den Mord an Chatah und sieben weiteren Menschen hat bislang noch niemand die Verantwortung übernommen. Chatahs politische Parteifreunde beschuldigen Hisbollah.

"Eine Bombe in der Vorstadt, eine in Beirut, eine in der Vorstadt, eine in Beirut", sagt der Kiosk-Verkäufer in meinem Beiruter Wohnviertel, mit dem ich die Live-Bilder aus Haret Hreik anstarre. "Das ist der Libanon."

Über Hisbollah lässt sich an diesem Abend nur so viel sagen: Sie hat den Nimbus als unangreifbare Macht im Libanon endgültig verloren. Nicht einmal die eigenen Viertel kann sie noch vor Anschlägen schützen.

Die Beteiligung am syrischen Bürgerkrieg provoziert nicht nur den Terror sunnitischer Extremisten, sondern sorgt unter Schiiten zunehmend für Unmut und Unruhe. Was die Hisbollah-Führung wiederum zunehmend nervös macht. Nächste Woche soll die Bildung eines neuen Kabinetts gegen den Willen der Hisbollah verkündet werden.

"Keep Calm, Beirut", kann man da nur rufen – auch wenn man selbst zunehmend daran zweifelt.

