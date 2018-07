Ein kroatisches Gericht hat in zweiter Instanz verfügt, dass der ehemalige Geheimdienstchef Josip Perković an Deutschland ausgeliefert wird. Die Entscheidung gründe auf einem europäischen Haftbefehl, sagte eine Sprecherin des Kreisgerichts. Eine Beschwerde Perkovićs gegen einen ähnlichen Beschluss in erster Instanz blieb damit erfolglos.



Perkovićs Anwalt Anto Nobilo kündigte eine erneute Beschwerde vor dem Obersten Gericht des Landes an. Dieser muss binnen drei Tagen entscheiden. Danach kann noch das Verfassungsgericht angerufen werden.

Perković wird vorgeworfen, für die Ermordung des jugoslawischen Dissidenten Stjepan Đureković 1983 im bayerischen Wolfratshausen verantwortlich zu sein. Er wurde deswegen von Deutschland international gesucht. Kroatische Polizisten hatten Perković am Neujahrstag in Zagreb festgenommen, am 3. Januar aber wieder freigelassen. Er darf Zagreb allerdings nicht verlassen, bis endgültig über die Auslieferung entschieden ist.

Kroatische Regierung wollte Auslieferung verhindern

Der Fall hatte zu einem schweren Zerwürfnis zwischen dem neuen EU-Mitglied Kroatien und der EU-Kommission geführt. Die kroatische Regierung hatte drei Tage vor dem EU-Beitritt des Landes am 1. Juli 2012 die Anwendung des Europäischen Haftbefehls auf Straftaten begrenzt, die nach August 2002 begangen wurden. Dadurch wurden Perković und zahlreiche andere mutmaßliche Straftäter vor der Auslieferung in EU-Länder geschützt. Erst nach scharfem Protest aus Brüssel wurde die Begrenzung im Oktober wieder zurückgenommen.



Der frühere Geheimdienstchef wehrt sich gegen seine Auslieferung mit dem Argument, seine möglichen Straftaten in Kroatien seien verjährt. Daneben erwarte ihn in Deutschland kein faires Verfahren. In kroatischen Medien wird zudem spekuliert, die kroatische Regierung habe die Auslieferung verhindern wollen, weil Perković über kompromittierende Informationen über einflussreiche Politiker verfüge, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Der 68-Jährige arbeitete für den jugoslawischen Geheimdienst und wurde nach der Unabhängigkeit Kroatiens 1991 Geheimdienstchef des jungen Balkanstaates.