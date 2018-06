Das höchste Gericht der Vereinten Nationen hat in einem jahrzehntelangem Streit zwischen Chile und Peru die Seegrenze zwischen beiden Ländern neu gezogen. Peru erhält nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag Teile des Pazifischen Ozeans zugesprochen. 2008 hatte das Land nach gescheiterten bilateralen Verhandlungsversuchen mit Chile in Den Haag Klage eingereicht.

Chile hatte vor Gericht argumentiert, dass die bestehende Grenzziehung vor der Küste durch Verträge aus den 1950er Jahren geregelt sei. Das sah das Gericht anders. Gerichtspräsident Peter Tomka sprach am Montag von einem "ungewöhnlichen Fall". Unklar blieb zunächst, wie groß das Seegebiet ausfällt, das Peru künftig nutzen kann. Ursprünglich hatte das Land ein Gebiet von über 36.000 Quadratkilometern beansprucht.

Das Gericht akzeptierte zwar den von Chile geforderten Ausgangspunkt für die Grenzziehung auf dem Festland. Von dort wird aber eine Grenzlinie von 80 Seemeilen gezogen, die südlich in Richtung des chilenischen Gewässers weitergeht. Das ist zum Vorteil Perus.



Chile will Urteil akzeptieren



Der Vertreter Chiles in Den Haag, Alberto van Klaveren, bedauerte die Entscheidung, sagte aber, Chile werde das Urteil der höchsten UN-Richter anerkennen.

Chiles Präsident Sebastián Piñera und Perus Staatschef Ollanta Humala verfolgten die Urteilsverkündung in ihren Ländern live. Beide sagten, sie wollen die Entscheidung aus Den Haag akzeptieren. Das Urteil ist nicht anfechtbar. Allerdings gibt es zwischen Peru und Chile unterschiedliche Ansichten, wie schnell das Urteil umgesetzt werden kann. Chile hatte vor der Entscheidung eine gemeinsame Arbeitsgruppe angeregt, was von Peru skeptisch gesehen wird.

Ein "intelligentes Urteil"



Die Beziehungen zwischen beiden Andenländern sind traditionell angespannt, was auf den Pazifik-Krieg ("Salpeter-Krieg") von 1879 bis 1884 zurückzuführen ist. Das gut gerüstete Chile gewann damals den Krieg gegen Bolivien und Peru, das aufgrund eines Allianz-Vertrages mit Bolivien in den Krieg hineingezogen wurde. Damals annektierte Chile Teile Boliviens und Perus und besetzte zudem fast drei Jahre lang die Hauptstadt Lima.

Unter Chiles Hoheit bleiben nach dem UN-Urteil weiterhin fischreiche Küstengewässer. Der peruanische Historiker Nelson Manrique sprach von einem intelligenten Urteil.