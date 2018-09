Rahul Gandhi, mit dem die in Indien regierende Kongresspartei in die kommende Parlamentswahl ziehen will, dürfte der seltsamste Spitzenkandidat sein, den die Welt je gesehen hat. Er wird den Wahlkampf leiten, heißt es, ist aber nicht offiziell Bewerber für das Amt des Premierministers, während gleichzeitig alle in seiner Partei sagen, dass er Premierminister werden soll.



Vor allem aber hat er seine Rolle nicht seiner politischen Leistung, nicht einmal seinem politischen Ehrgeiz zu verdanken. Man darf sogar bezweifeln, dass sich der eher scheue, wenig geschickte Mann in der Politik wirklich wohlfühlt. Rahul Gandhi kann und muss seine Rolle allein wegen der Familie spielen, aus der er stammt. Er ist der vorerst letzte Repräsentant einer Dynastie, das ist seine Legitimation und seine Schwäche zugleich, und die offene Frage ist: Steckt noch mehr in ihm?

Mit Mahatma Gandhi, dem Anführer des gewaltlosen indischen Unabhängigkeitskampfes gegen die britische Kolonialherrschaft, hat diese Gandhi-Familie verwandtschaftlich nichts zu tun. Der Clan, in den Rahul hineingeboren wurde, besteht aus den Nachkommen des ersten Ministerpräsidenten des freien Indien, Jawaharlal Nehru. Von Nehrus Tochter Indira bis zu Sonia Gandhi, der Mutter von Rahul, hat die Familie eine in Demokratien unerhörte Kontrolle über die Kongresspartei ausgeübt, in einem zuletzt erstickend höfischen, von peinlichem Personenkult bestimmten System.

Ein wohlmeinender, etwas ratloser Zuschauer

Rahul Gandhi – das macht ihn zur fast tragischen Figur – ist sich über die Pathologie dieser politischen Kultur voll im Klaren. "Wenn ich nicht aus meiner Familie stammen würde", hat er schon 2008 in einer Rede vor jungen Leuten gesagt, "wäre ich nicht hier. … Mein Vater war Politiker. Meine Großmutter und mein Urgroßvater waren Politiker. Daher war es für mich einfach, auch in die Politik zu gehen. Das ist ein Problem. Ich bin ein Symptom dieses Problems. Ich will es ändern."

Bis heute ist das ein uneingelöstes Versprechen. Rahul Gandhi, 43 Jahre alt, Auslandsstudium und ein bisschen Businesstätigkeit in den USA und in Großbritannien, seit 2004 Abgeordneter, ist im Grunde immer noch ein politischer Unbekannter. Im Parlament hat er selten geredet. Er hat die Jugendarbeit seiner Partei übernommen, die jungen Wähler zur Zielgruppe erklärt und sich überhaupt als eine Art Anwalt und Inbegriff des jungen Indien dargestellt, aber er hat kein politisches Programm dazu entwickelt.



Minister wollte er nicht werden – scheut er etwa Verantwortung? Korruption und Klientelismus hat er kritisiert, wahrscheinlich ehrlich, aber auf jeden Fall ineffektiv; die jetzt scheidende Regierung seiner eigenen Partei kann ein selbst für indische Verhältnisse ungewöhnliches Skandalregister vorweisen. Rahul Gandhi hat nicht wie ein Macher gewirkt, auch nicht gerade wie ein Denker, eher wie ein wohlmeinender, selbst etwas ratloser Zuschauer.