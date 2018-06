In der zentralirakischen Unruheprovinz Al-Anbar verliert der Staat an Einfluss. Nun haben Kämpfer der Al-Kaida-nahen Extremistengruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL) in den Städten Ramadi und Falludscha zahlreiche Wohnviertel und öffentliche Gebäude unter ihre Kontrolle gebracht. Die Sicherheitskräfte sollen sich vollständig zurückgezogen haben.

"Die Hälfte von Falludscha ist in der Hand der ISIL-Gruppe", sagte ein Vertreter des Innenministeriums. Die anderen Viertel würden von bewaffneten Stammesangehörigen kontrolliert, die ISIL feindlich gegenüberstehen. In Ramadi soll die Situation ähnlich sein: Stammeskämpfer hätten die Terroristen aus zwei Polizeiwachen vertrieben und ihnen dabei große Verluste zugefügt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Auslöser der Gewalt ist die Räumung eines Protestlagers sunnitischer Regierungsgegner in Ramadi am vergangenen Montag. Nach der Räumung waren bei Kämpfen mindestens 14 Menschen getötet worden.

Im Irak gibt es seit mehr als einem Jahr Proteste der sunnitischen Minderheit gegen die schiitisch dominierte Regierung von Ministerpräsident Nuri al-Maliki. Die Sunniten fühlen sich von der Regierung benachteiligt und sehen sich als Opfer der polizeilichen Repression.