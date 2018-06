Das Oberste Gericht Russlands hat die Freilassung des ehemaligen Geschäftspartners von Michail Chodorkowski, Platon Lebedew, aus dem Straflager angeordnet. Die Richter erklärten, Lebedew habe nach mehr als zehn Jahren in Haft seine Strafe abgesessen. Der 57-Jährige könne das Straflager im nordrussischen Gebiet Archangelsk schon an diesem Donnerstag oder Freitag verlassen.



Der Topmanager des inzwischen zerschlagenen Jukos-Konzerns sitzt seit Sommer 2003 in Haft. Er war wie Chodorkowski in zwei international umstrittenen Prozessen unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche verurteilt worden. Lebedew sollte eigentlich im Juli 2014 freikommen.

Die Geschäftsleute waren wegen Steuerhinterziehung und Betrugs zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt worden. In einem weiteren Verfahren 2010 wurden ihre Haftstrafen bis 2016 verlängert. Im Dezember 2012 verringerte ein Moskauer Stadtgericht das Strafmaß jedoch um zwei Jahre, da das ursprüngliche Urteil über die Vorgaben im Strafgesetzbuch hinausgingen.

Vor den Olympischen Spielen in Sotschi, die ein Prestigeprojekt des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind, wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche inhaftierte Regierungskritiker freigelassen. Der ehemalige Öl-Unternehmer Chodorkowski war von Putin begnadigt worden und hatte am 20. Dezember 2013 nach zehn Jahren Haft vorzeitig das Straflager in Nordrussland verlassen. Daraufhin war er nach Vermittlung durch den früheren Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher nach Berlin geflogen.