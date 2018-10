Manchmal muss man retten, was noch zu retten ist. Und Syrien – diese Einsicht hat mit Zynismus wenig zu tun – ist nicht zu retten. Zumindest wäre es gewagt gewesen, hätte man in den vergangenen Wochen noch die Hoffnung in die zweite große Friedenskonferenz in Montreux und Genf gesetzt, sie könne dies leisten. Aus unzähligen Gründen waren die Erwartungen an das Treffen in der Schweiz minimal.



Anders als bei vielen anderen internationalen Verhandlungen, wo vorher immer tiefgestapelt wird, auch um den Spielraum für mögliche Einigungen zu vergrößern, waren diese Einschätzungen schlicht realistisch: Vom Frieden war Syrien nie weiter entfernt als in diesen Tagen.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat in dieser Situation vielleicht einen Fehler gemacht. Welchen, darüber lässt sich streiten. Das große Ziel einer politischen Lösung des Konflikts vor Augen, lud er den Iran kurzfristig doch noch zur Konferenz ein – wohlwissend, welche entscheidende Rolle das Land im syrischen Krieg spielt, wie wichtig seine schiitischen Hisbollah-Milizen für das Assad-Regime sind. Vertreter der syrischen Opposition hatten daraufhin mit dem Rückzug gedroht, auch die USA waren nicht begeistert, nachdem sie allen Druck aufgewendet hatten, die Oppositionsvertreter überhaupt zur Teilnahme zu bewegen. Ban hätte das wissen können, sein Schritt war offenbar nicht sonderlich gut vorbereitet.

"Keine Katastrophe"

Der Iran wollte dann offiziell plötzlich doch "ohne Vorbedingungen" in die Gespräche gehen. Das heißt, er wollte sich nicht, wie Ban nach privaten Zusicherungen zunächst geglaubt hatte, an die Ergebnisse der ersten Syrienkonferenz, also die Bildung einer Übergangsregierung binden. Der UN-Generalsekretär nahm seine Einladung unter Druck zurück und hat das Treffen damit gerettet – oder dessen Aussichten auf Erfolg geschmälert, je nachdem: Der iranische Vizeaußenminister Abbas Araktschi nannte die Chancen, den Konflikt in Abwesenheit seines Landes zu beenden, "nicht groß", das wisse die ganze Welt.

Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow hätte den Iran lieber mit am Tisch gesehen, sagte aber über den Ausschluss, er sei "keine Katastrophe". Mit dieser pragmatischen Sicht hat er eines erkannt: Dass die Konferenz überhaupt zustande kommt, ist bereits ein unschätzbarer Erfolg. Seit mehr als einem Jahr rangen Diplomaten darum, möglichst alle Konfliktparteien zusammenzubringen, um an einer politischen Lösung zu arbeiten. Währenddessen hat sich der Krieg in Syrien beinahe täglich verändert; die verworrenen Fronten haben sich vervielfacht – mit wem sollte man da überhaupt noch sprechen?

Es ist schon fast zur Binse geworden, die Gegner des Assad-Regimes zersplittert zu nennen. Die Syrische Nationalkoalition, ebenso wie ihr militärischer Arm, die Freie Syrische Armee, waren nie die erhofften einenden Kräfte der Opposition. Im Gegenteil: Sie genießen kaum Rückhalt in der syrischen Bevölkerung, immer weniger unter den zerfasernden bewaffneten Gruppen und verlieren auch in den Kämpfen an Boden gegen radikal-islamistische Milizen, die mal von den Saudis gestützt werden, mal im Namen Al-Kaidas für ein grenzüberschreitendes Kalifat in den Dschihad ziehen.

Gegen Assads Truppen und ihre Waffenbrüder richten sie alle zusammen (oder besser getrennt) immer weniger aus. Immerhin hatte sich die Koalition auf Druck der USA gerade noch mit mäßigem Enthusiasmus und schmaler Mehrheit zu einer Teilnahme an der Konferenz durchgerungen, doch sie repräsentiert sich selbst und kaum mehr als das.

Humanitäre Fragen im Vordergrund

Damit ist das bei der ersten Genfer Konferenz festgehaltene Ziel, eine breit aufgestellte Übergangsregierung für Syrien zu bilden, längst zur Utopie geworden. Deshalb aber muss das neue Treffen keine vertane Zeit sein, auch ohne den Iran – dafür, dass er nicht völlig außen vor bleibt, dürften schon die Russen sorgen.

Wenn sich die großen Knoten des Konflikts vorerst nicht entflechten lassen, so sind doch selbst erste Schritte jede Anstrengung wert. Humanitäre Fragen, die nun ganz klar im Vordergrund der Gespräche stehen werden, haben in dieser Lage Vorrang vor dem großen Ganzen. Waffenruhen, gleich wie sehr sie lokal oder zeitlich begrenzt sein mögen, können eine Möglichkeit sein, um Hilfsorganisationen Zugang zu verschaffen, Menschen aus belagerten Kampfgebieten einen Ausweg zu ermöglichen und ihre Versorgung zu sichern. Das wird nicht allen Syrern helfen, aber hoffentlich einigen.