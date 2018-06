Weiterer Rückschlag für die Friedensbemühungen im syrischen Bürgerkrieg: Die syrische Delegation hat mit einem Rückzug aus den Friedensgesprächen in der Schweiz gedroht. Wenn es bis zum Samstag nicht gelinge, ernsthafte Verhandlungen zwischen Regierung und Aufständischen herbeizuführen, werde die Regierungsdelegation aus Genf abreisen, sagte Außenminister Walid al-Muallim dem staatlichen syrischen Fernsehen. Er verlangte ein "funktionierendes Arbeitstreffen".

Die für den heutigen Freitag geplanten Gespräche zwischen der Opposition und der Regierung waren abgesagt worden. Alessandra Vellucci, Sprecherin der Vereinten Nationen, schloss Verhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt zwar nicht aus. Doch wird es vorerst kein direktes Aufeinandertreffen der Konfliktparteien geben.

Der UN-Sondergesandte Lakhdar Brahimi traf sich am Morgen zunächst mit der Delegation der Regierung. Später will er die Vertreter der Opposition treffen. Buthaina Schaaban aus der Regierungsdelegation machte die Opposition für das Scheitern verantwortlich. Ihre Gruppe sei bereit zu verhandeln, sagte die Vertreterin des Assad-Regimes. Aus Kreisen der Opposition hieß es zunächst nur, es werde "indirekte Verhandlungen" geben.

Pendeln zwischen den Delegationen

Ursprünglich wollte Brahimi mit beiden Seiten direkte Verhandlungen über ein Ende des seit drei Jahren dauernden Bürgerkriegs beginnen. Am Donnerstag hatte sich der UN-Sondervermittler mit Vertretern von Regierung und Opposition zu getrennten Vorgesprächen getroffen. Dabei wurden die Rahmenbedingungen und Spielräume für die Verhandlungen ausgelotet. Brahimi und seine Mitarbeiter werden vorerst zwischen den Delegationen pendeln müssen, um ihnen die Standpunkte der jeweils anderen Seite zu vermitteln.



Die syrische Opposition geht von langen und schwierigen Verhandlungen mit dem Regime von Machthaber Baschar al-Assad aus. Trotzdem zeigte sich der Vorsitzende der Nationalen Syrischen Allianz, Ahmed al-Dscharba, grundsätzlich zuversichtlich. "Auch ein Weg, der 1.000 Kilometer lang ist, beginnt mit einem einzigen Schritt", sagte der Oppositionschef wenige Stunden vor Beginn der Verhandlungen.

Das Ziel der Syrien-Konferenz ist durch einen Aktionsplan vom Juni 2012 vorgegeben. Dieser war nach intensiven Gesprächen zwischen Russland und den USA erarbeitet worden war. Kernpunkte sind ein Waffenstillstand und die Bildung einer Übergangsregierung mit Vertretern beider Seiten. Die Opposition ist damit einverstanden. Die syrische Regierung hatte zuletzt den Eindruck vermittelt, als ob sie nicht alle Punkte des Plans umsetzen wolle.

Eklat zum Auftakt

Der Auftakt der Friedensgespräche am Mittwoch in Montreux war von heftigen verbalen Attacken zwischen Vertretern des Assad-Regimes und der Opposition geprägt. Den heftigsten Streit gibt es um die politische Zukunft von Assad. Die Gegner des Staatschefs fordern eine Übergangsregierung ohne Beteiligung Assads, was von der Gegenseite abgelehnt wird.

In dem seit Frühjahr 2011 anhaltenden Konflikt wurden schätzungsweise mehr als 130.000 Menschen getötet. Mehrere Millionen Menschen wurden aus ihren Wohnorten vertrieben. Seit einigen Wochen liefern sich auch rivalisierende Rebellengruppen heftige Gefechte, bei denen nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte seit dem 3. Januar fast 1.400 Kämpfer getötet wurden.

An der Eröffnung der Konferenz am Genfer See nahmen die Außenminister von fast 40 Staaten und Regionalorganisationen teil. Der Iran, ein wichtiger Unterstützer Assads, ist nach diplomatischen Verwicklungen um seine Teilnahme nicht dabei.

Experte dämpft Erwartungen

Der Politologe Markus Kaim mahnte die internationale Gemeinschaft zu Geduld. Es sei zu optimistisch, zu erwarten, dass die Gespräche in wenigen Monaten zu einer Übergangsregierung führen könnten, sagte der Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik in der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) im Deutschlandradio Kultur. Es sei schwer vorstellbar, dass die Konfliktparteien sich nach den Gräueltaten des Krieges gegenüber säßen und von ihren Maximalforderungen sofort abrückten.

Kaim erinnerte an die langen Verhandlungen in den neunziger Jahren während des Bosnien-Krieges und im Kosovo-Krieg. Er schloss auch eine erneute militärische Eskalation nicht aus: "Wir werden mit Sicherheit, selbst wenn es Waffenstillstandsvereinbarungen gibt, auch wieder ein Aufflammen von Gewalt sehen, zumindest punktuell."