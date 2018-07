Die Syrien-Friedenskonferenz, die am Mittwoch in der Schweiz beginnen soll, erweist sich schon jetzt als höchst wackelige Angelegenheit. Nach wochenlangem Zögern sagte die syrische Opposition ihre Teilnahme zu – doch seit bekannt ist, dass auch der Iran eingeladen wurde, drohen die Oppositionspolitiker wieder mit einer Absage. Zudem hat nun auch Syriens Machthaber Baschar al-Assad seine Gegner brüskiert: In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP bezeichnete er es als unsinnig, Oppositionspolitiker aus dem Exil an der künftigen Regierung zu beteiligen. "Sie kommen für eine halbe Stunde an die Grenze für eine Fotogelegenheit und flüchten dann, wie sollen sie also Regierungsmitglieder werden?", sagte er.

Ein Minister könne sein Amt nicht aus dem Ausland ausüben, sagte er mit Blick auf die Koalition seiner Gegner, die ihren Sitz in der Türkei hat. "Solche Ideen sind völlig unrealistisch, man kann sie lediglich als Scherz betrachten." Viele der Oppositionsgruppen seien ohnehin erst vor Kurzem gegründet worden, und zwar "von ausländischen Geheimdiensten in Katar, Saudi-Arabien, Frankreich, den USA und anderen Ländern". Verhandlungen mit diesen Gruppen seien eigentlich Verhandlungen mit diesen Ländern, sagte Assad.

Trotz Bürgerkrieg und internationaler Rücktrittsforderungen strebt er eine dritte Amtszeit an. "Ich glaube, dass mich nichts an einer Kandidatur hindert", sagte er. Das zentrale Thema der Syrien-Friedenskonferenz im Schweizer Montreux müsse der Kampf gegen den Terrorismus sein. Die Konferenz sei ohne Wert, wenn es in dieser Hinsicht keine Ergebnisse gebe, sagte Assad. Als Terroristen bezeichnet die Regierung in Damaskus vor allem die Rebellen, die seit fast drei Jahren gegen Assads Truppen kämpfen.

Russland lobt Einladung des Irans

An der internationalen Friedenskonferenz in Montreux sollen unter anderem Vertreter der syrischen Regierung und der Nationalen Koalition, Syriens wichtigste Oppositionsgruppe, teilnehmen. Nachdem UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auch die iranische Regierung einlud, erklärte die Nationale Koalition aber umgehend, sie werde nicht zur Konferenz anreisen, wenn Ban die Einladung nicht zurückziehe. Wenn bis Montagabend, 20.00 Uhr, der Ausschluss Teherans nicht bestätigt sei, werde die Opposition nicht teilnehmen. Der Iran ist ein enger Verbündeter Assads.

Russland lobte die nachträgliche Einladung des Iran hingegen als "verantwortlich und prinzipienfest". Die Teilnahme iranischer Vertreter bei dem Treffen am Genfer See nicht sicherzustellen, wäre "ein unverzeihlicher Fehler" und "Augenwischerei" gewesen, sagte Außenminister Sergej Lawrow. Russland sei auch nicht gegen die Teilnahme der Syrischen Nationalen Koalition an der Konferenz, obwohl dieses Bündnis "von außenstehenden Unterstützern" gegründet worden sei.

Wie die syrische Opposition lehnen auch die USA eine Teilnahme Irans ab, solange sich die Regierung in Teheran nicht ausdrücklich zu der Abschlusserklärung der Vorgängerkonferenz in Genf vom Juni 2012 bekenne. Diese sieht die Bildung einer Übergangsregierung unter Einschluss der Opposition vor, wurde bis heute aber nicht umgesetzt.