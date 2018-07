Das Gewoge um die Syrien-Konferenz – Iran dabei, Iran raus – ist peinlich, aber kein Grund zum Händeringen. Peinlich ist die Affäre um die Ein- und Ausladung vor allem für UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, der die Iraner am Sonntag dazu gebeten hatte, aber dies auf Druck der syrischen Opposition und ihrer saudischen Mäzene zurücknehmen musste. Als dann noch die Amerikaner darauf pochten, dass Teheran zuvor das Mandat der Konferenz akzeptieren müssten – eine einvernehmliche Übergangsregierung – , war die Sache gelaufen und Ban Ki Moon um eine Erfahrung reicher.

Denn nicht die UN bestimmen den Lauf der Weltpolitik, und schon gar nicht ihr Generalsekretär im Alleingang, sondern mächtige Staaten, allen voran die USA. Das ist verdrießlich für Ban, aber nicht überraschend. Sein Amt ist das eines Sekretärs, nicht eines Akteurs, der eigenmächtig handeln kann.

Theoretisch ist die Nicht-Einbeziehung Teherans widersinnig. Der Iran ist neben dem syrischen Diktator Assad der wichtigste Spieler um die Macht in der Levante. Iran liefert Assad Kriegsmaterial, iranische Revolutionsgarden kämpfen auf seiner Seite. Beide haben eine Reservearmee, die Hisbollah, in der Hinterhand. Kurz: Ohne den Iran keine Lösung.

Doch genauso widersinnig, genauer: gegen alle historische Erfahrung, ist die Vorstellung, dass eine Konferenz schon die Lösung sei. Konferenzen befrieden keine machtpolitischen Konflikte; sie ratifizieren allenfalls eine zuvor und anderswo ausgehandelte Lösung.



Ein Beispiel aus der deutschen Geschichte: Aus den Schulbüchern lernen wir, dass Bismarck auf dem Berliner Kongress 1878 den Balkankonflikt zwischen Russland und Österreich eingehegt habe. Tatsächlich hatten sich Russen und Briten zuvor in London geeinigt; Bismarck konnte nur den Ruhm als "ehrlicher Makler" einheimsen.

Wie werden solche Konflikte überhaupt gelöst? Sie müssen reif sein in dem Sinne, dass die Konfliktparteien glauben, die Fortführung des Kampfes nütze ihnen nicht mehr. Die Starken sehen sich im Vorteil, oder der Sieg ist in ihren Augen den steigenden Preis nicht wert; die Schwachen fügen sich oder kriegen einen Teil der Beute, der sie beschwichtigt.

In diesem Sinne ist Syrien alles andere als reif. Derzeit gewinnt Assad mithilfe seiner iranischen und russischen Freunde. Und er weiß, dass er von Obama nichts mehr zu fürchten hat, ist der doch heilfroh, nicht mehr die C-Waffen des Despoten bombardieren zu müssen.

Die Opposition hat just deswegen kein Interesse an der Beilegung des Kriegs. Sie kann sich nur fügen, würde aber nichts bekommen – schon gar nicht angesichts der Tatsache, dass niemand, aber auch niemand, die Beteiligung der islamistischen Terrorbrigaden an der Macht wünscht.

Eine Lösung könnte allenfalls so aussehen: Jeder bekommt ein Stück Syrien, wo er sich verschanzt und auf einen besseren Tag wartet. Soweit aber ist es noch nicht. Also wird der Kampf weitergehen und werden die Prinzipale – Amerika, Russland, Iran – hoffen, dass sie nicht direkt in den Krieg gezogen werden.

Daraus folgt, dass die Konferenz in Montreux und Genf, die gestern von Ban Ki Moon eröffnet wurde, keine echten Früchte tragen kann. Sie begann typischerweise mit gegenseitigen Beschuldigungen. Das zeigt, dass es um Propaganda und PR geht, nicht um harte diplomatische Kärrnerarbeit. Die findet immer anderswo und im Dunkel der Vertraulichkeit statt. Es mag sehr wohl sein, dass Amerikaner und Iraner bereits einen Back Channel aufgemacht haben – einen inoffiziellen Gesprächskanal. Dort könnte viel eher eine Lösung zu finden sein.

Dass Ban Ki Moon sein Mandat überzogen hat, mag traurig für ihn sein. Hundertmal trauriger ist das Morden in Syrien, wo die UN sogar aufgehört haben, die Opfer zu zählen. Die Syrer vor Seuchen und Hunger zu retten, ist die vordringlichste humanitäre Aufgabe der Weltgemeinschaft. Sie hat nicht nur den höchsten moralischen Wert; sie wäre vielleicht auch machbar – diskret und jenseits allen öffentlichen Traras.