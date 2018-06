Einer wie er braucht unendlich viel Geduld. Sieben Tage lang saß Lakhdar Brahimi mit den verfeindeten Syrern im alten Völkerbundpalast in Genf zusammen: "Ohne substanzielle Ergebnisse", wie der UN-Vermittler am Schluss der ersten Runde bilanzierte.

Weder humanitäre Korridore in die von Rebellen besetzte Altstadt von Homs wurden vereinbart, noch lokale Waffenruhen oder Austausch von Gefangenen, geschweige denn erste Ansätze auf dem Weg zu einer Übergangsregierung. Einzig eintausend Lebensmittelpakete durften Hilfsorganisationen diese Woche in das von Assads Armee belagerte Yarmouk-Palästinenserlager transportieren. Viel zu wenig für die 18.000 Bewohner, die nahe am Verhungern sind.

Trotzdem wollen sich die Bürgerkriegsparteien in gut einer Woche wieder treffen. "Ungeachtet des kämpferischen Tons, im Eis zeigen sich erste Risse", sagte Brahimi vorsichtig optimistisch. Auch wenn sich die Gespräche nach seinen Worten im Millimetertempo eines Gletschers bewegen.



"Wenn das so weitergeht, sitzen wir in zwanzig Jahren noch hier – und dann bin ich längst unter der Erde", machte er sich an einem Punkt mit seinem bekannten trockenen Humor Luft. "Sehr, sehr frustriert" habe ihn vor allem die Weigerung der Assad-Regierung, Hilfsgüter nach Homs zu lassen, solange Frauen und Kinder die belagerte Stadt nicht verlassen haben.

Kleine Geste des Mitgefühls

Zumindest eine kleine Geste des Mitgefühls ließen sich die syrischen Todfeinde abringen: Beide Seiten gedachten am Donnerstag im Verhandlungssaal eine Minute schweigend der bisher 130.000 Toten ihres Bürgerkriegs. Danach allerdings wurde hinter verschlossenen Türen sofort wieder geschimpft und beleidigt, wie Delegierte und Diplomaten berichteten.



Trotzdem hoffen Brahimi und seine Entourage, dass sich der Ton mit der Zeit mäßigt, je länger sich die verfeindeten Gruppen gegenübersitzen. "Ich hoffe, in der nächsten Runde werden wir strukturiertere Diskussionen haben", gab der gewiefte UN-Diplomat den Delegationen mahnend mit auf den Weg. Die Vertreter der Opposition wollen die Verhandlungspause nutzen, um zur Sicherheitskonferenz nach München zu reisen, wo sie unter anderem US-Außenminister John Kerry treffen. Nächste Woche Dienstag sind sie dann im Kreml zu Gast, bei Assads engstem Verbündeten Russland.