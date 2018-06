Die islamistische Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien (Isis) ist nach ihrem monatelangen Vormarsch in beiden Ländern in die Defensive geraten. Syrische Rebellen stürmten mehrere Stützpunkte der Terroristen aus dem Umfeld von Al-Kaida. Und auch in der von Isis besetzten irakischen Stadt Falludscha geraten die Islamisten stärker in Bedrängnis.

Iraks Ministerpräsident Nuri al-Maliki forderte die Bewohner der Stadt auf, die Terroristen selbst zu vertreiben. Lokale Stammeskämpfer hatten die Isis-Terroristen zunächst gewährenlassen und sich stattdessen darauf konzentriert, ein Eindringen der Armee in die Stadt mit Waffengewalt zu verhindern.



Der schiitische Regierungschef sagte, falls die Isis-Kämpfer nicht verschwinden sollten, werde es in Falludscha zu einer "bewaffneten Auseinandersetzung" unter Beteiligung der Armee kommen. Kurz darauf zog Al-Maliki die Regierungstruppen vom östlichen Stadtrand von Falludscha ab.



Die irakische Nachrichtenagentur Sumeria News meldete, der Rückzug sei das Ergebnis von Verhandlungen des Stadtrats mit der Regierung. Einwohner von Falludscha berichteten, die Zahl der Isis-Kämpfer auf den Straßen der Stadt habe stark abgenommen.

Terroristen des Al-Kaida-Ablegers Isis hatten vergangene Woche die Städte Ramadi und Falludscha in der Provinz Al-Anbar gestürmt. Aus der Provinzhauptstadt Ramadi wurden die meisten von ihnen später von Stammeskämpfern und lokalen Polizeikräften wieder vertrieben. In Falludscha konnten sie sich zunächst halten. Die Al-Anbar-Provinz war in den Jahren 2003 bis 2007 bereits wichtiges Rückzugsgebiet der Al-Kaida-Terroristen, bis sie von den US-Truppen vertrieben wurden.