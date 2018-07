Tausende Demonstranten sind in Bangkok erneut gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra aufmarschiert. Oppositionsanführer Suthep Thaugsuban führte den lautstarken Protestzug über den Fluss Chao Phraya in den westlichen Teil der thailändischen Hauptstadt.

Der Marsch gilt als Vorbereitung auf die Massendemonstration, mit der Suthep Bangkok am Montag lahmlegen will. Dann werden Hunderttausende Demonstranten erwartet, die wichtige Straßenkreuzungen besetzten wollen.

Suthep will die Regierung stürzen und die Wahlen am 2. Februar boykottieren, weil die Regierungspartei dabei aller Voraussicht nach wieder gewinnen würde. Stattdessen verlangt die Opposition die Einsetzung eines neutralen Gremiums, um Reformen umzusetzen.

Seit Oktober kommt es immer wieder zu Protesten gegen Regierungschefin Yingluck. Die Opposition sieht in ihr nur eine "Marionette" ihres vor einer Haftstrafe ins Ausland geflohenen Bruders und ehemaligen Ministerpräsidenten Thaksin. Die vor allem von der städtischen Mittelschicht und von Akademikern unterstützten Regierungsgegner werfen Yingluck und Thaksin Korruption, Verschwendung von Steuern und Klientelpolitik vor.

Angesichts der geplanten Massendemonstration schließt die deutsche Botschaft Versorgungsengpässe nicht aus. Niemand wisse, wie sich die geplante Lahmlegung von Bangkok auswirke, schrieb Botschafter Rolf Schule per E-Mail an Landsleute in Thailand. Er empfahl konkrete Vorsorgemaßnahmen, unter anderem: "Überprüfen Sie Ihre Lebensmittelvorräte auf ausreichende Reis-, Nudel- oder sonstige haltbare Lebensmittelvorräte" und "Legen Sie einen Bargeldvorrat an."