In Thailand erhöht die Regierung nach den gewaltsamen Protesten vom Wochenende den Druck auf die Demonstranten. Sollte die Opposition Regierungsgebäude dauerhaft blockieren, könnte der Notstand ausgerufen werden, sagte der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Paradorn Pattantabutr, nach einem Treffen mit Regierungschefin Yingluck Shinawatra. "Wir sind vorbereitet. Alle beteiligten Stellen in Polizei, Armee und Regierung erwägen diese Option sehr ernsthaft, aber wir haben noch keine Einigung erzielt."



Die Notstandsgesetze geben Polizei und Armee weitreichende Befugnisse. Experten sehen in den jüngsten Gewaltausbrüchen einen Versuch der Opposition, das bislang neutrale Militär zum Eingreifen zu bewegen. In den vergangenen acht Jahrzehnten hatte die Armee 18 Mal erfolgreich geputscht oder versucht, die Macht zu übernehmen.



Thailands Opposition, die sich vor allem aus den wohlhabenden Schichten des Landes rekrutiert, will die Regierung zu Fall zu bringen. Die für den 2. Februar geplanten Neuwahlen will sie jedoch boykottieren, weil Yingluck vermutlich als Siegerin daraus hervorgeht. Die Regierungsgegner sehen die Ministerpräsidentin als Marionette ihres vor einer Haftstrafe ins Ausland geflohenen Bruders und früheren Regierungschefs Thaksin Shinawatra. Beiden wird Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen.

Armeechef Prayuth Chan-ocha zeigte sich über die Gewalt bei den Demonstrationen gegen die thailändische Regierung besorgt. Das Militär halte die Ordnung aufrecht, könne zu einer Lösung des politischen Konflikts aber nicht beitragen, sagte der Armeechef nach einem Bericht des staatlichen Senders MCOT.



Mit Blick auf die Granatenattacken am Wochenende, bei denen in Bangkok ein Mann getötet wurde und mehr als 60 Menschen verletzt wurden, sagte Prayuth: "Es gibt eine Gruppe, die meint, Gewalt sei die Lösung." Er appellierte an alle, Zurückhaltung zu üben und die Polizei bei der Fahndung nach den Tätern zu unterstützen.