Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi und der Polizei sind in Ägypten mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von 13 Toten. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt, teilte das Gesundheitsministerium mit. Ein von den Muslimbrüdern geführtes Bündnis sprach auf seiner Facebook-Seite von 19 Toten. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 122 Muslimbrüder festgenommen, die selbst gebastelte Granaten und Molotowcocktails bei sich trugen.

Die mittlerweile verbotene Muslimbruderschaft, der auch Mursi angehört, hatte angesichts des für Mitte Januar geplanten Volksreferendums über die neue Verfassung des Landes zu Protesten aufgerufen.

Besonders gewalttätig gestalteten sich die Kundgebungen in mehreren Außen- und Randbezirken von Kairo, in der Oasenstadt Fajum 100 Kilometer südlich von Kairo, in der Mittelmeermetropole Alexandria und in der Sueskanal-Stadt Ismailia. Hunderte Muslimbrüder und ihre Anhänger hätten dort Steine auf die Sicherheitskräfte geworden, diese hätten Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt, teilten die Behörden mit.



Die Proteste ereigneten sich vor der Wiederaufnahme eines Prozesses gegen Mursi am kommenden Mittwoch. Mursi, Ägyptens erster demokratisch gewählter Staatschef, steht seit Anfang November vor Gericht. In dem Prozess geht es um Anstachelung zum Mord an sieben Demonstranten während der Proteste gegen ihn vor dem Kairoer Präsidentenpalast im Dezember 2012. Wegen eines Gefängnisausbruchs 2011 soll Mursi zudem ab dem 28. Januar ein weiterer Prozess gemacht werden. Auch liegen Spionagevorwürfe gegen ihn vor, ein Gerichtstermin hierfür ist aber noch offen.

In der Vorwoche hatte die Regierung die islamistische Organisation der Muslimbrüder zur terroristischen Vereinigung erklärt und verboten. Demonstranten hatte sie Gefängnisstrafen von mindestens fünf Jahren angedroht.