Angesichts der gewaltsamen Zusammenstöße von Demonstranten und Polizei sieht der ukrainische Oppositionsführer Vitali Klitschko die Protestbewegung in der Krise. Die Opposition habe "die Bewegung nicht mehr unter Kontrolle", schrieb Klitschko in einem Gastbeitrag für die Bild-Zeitung. Die Regierungsgegner stünden aber für einen friedlichen Protest.



Für die eskalierende Gewalt macht er die Regierung verantwortlich. Präsident Viktor Janukowitsch höre nicht auf die Forderung der Demonstranten nach einer Neuwahl, schrieb Klitschko. Er wolle stattdessen friedliche Proteste verbieten und sehe nun das Ergebnis. Damit bezieht sich Klitschko auf die schweren Zusammenstöße der vergangenen Tage in Kiew. Im Gerangel der Demonstranten mit der Polizei wurden mehr als 200 Menschen verletzt. Es würde ihn "nicht wundern", schrieb Klitschko, "wenn es bald Tote zu beklagen gibt".

Klitschko war am Sonntag selbst mit einem Feuerlöscher angegriffen worden, als er versucht hatte, bei den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften zu vermitteln. Er habe sich gefühlt "wie im Krieg", schrieb Klitschko. Dass jetzt auch er angegriffen werde, zeige, "wie die Stimmung am Maidan geworden ist".

Den Zorn der Opposition dürfte sich auch dadurch verstärken, dass Janukowitsch nicht persönlich an Treffen der Regierung mit den Oppositionsführern teilnahm. Er schickte eine Vertretung zu dem Runden Tisch und veröffentlichte eine Botschaft. Darin warnte er vor einer Teilung des Landes.

30 Festnahmen

In der Nacht dauerten die gewaltsamen Auseinandersetzungen in den Straßen im Stadtzentrum Kiews an. Hunderte Gewaltbereite warfen Brandsätze und Steine auf die Polizisten. Die Milizionäre versuchten ihrerseits, die Stellungen der Oppositionellen nahe dem Dynamo-Stadion im Stadtzentrum zu räumen. Klitschko rief die friedlichen Demonstranten auf, sich nicht provozieren lassen.



Seit der Gewalt vom Sonntag gab es dem Innenministerium zufolge mindestens 30 Festnahmen. Auf den Straßen harrten weiter Tausende aus. "Wer, wenn nicht wir und wann, wenn nicht jetzt?" war auf einem der vielen Banner zu lesen.

Der Maidan genannte Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt ist der Ausgangspunkt der Protestbewegung. Dort haben die Demonstranten Barrikaden errichtet, viele campieren trotz Kälte dort und in den Seitenstraßen, um ihr Lager gegen die Polizei zu verteidigen. Schon im Dezember hatte es mehrere Räumaktionen der Polizei gegeben.

Die Proteste der proeuropäischen Opposition begannen Ende November. Die Demonstranten kritisierten die Entscheidung Janukowitschs, ein über Jahre ausgehandeltes Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen und sich stattdessen politisch an Russland anzunähern.

Russland warnt vor Eskalation

Russland befürchtet nach den Worten von Außenminister Sergej Lawrow, dass die politische Krise in der Ukraine außer Kontrolle geraten könnte. Die Aufrufe der Oppositionsführer und vor allem Klitschkos zur Mäßigung zeigten, dass die Lage unbeherrschbar werde, sagte Lawrow. Die Angriffe von Demonstranten auf die Polizei, unter anderem mit Brandsätzen, seien unvereinbar mit europäischen Verhaltensregeln.

Lawrow forderte die europäischen Regierungen zugleich auf, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einzumischen. Es sei geschmacklos, wenn Mitglieder bestimmter Regierungen an Demonstrationen der Opposition auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew teilnähmen.

Im Dezember hatte der damalige Bundesaußenminister Guido Westerwelle Oppositionelle getroffen und sich unter anderem mit Klitschko unter die Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz gemischt. Auch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hatte die Demonstranten besucht.