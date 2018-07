Überblick der Ereignisse in der Ukraine am Mittwoch, 22. Januar:



Bei den neuen Protesten gab es mehrere Tote



Ein Treffen des Präsidenten Janukowitsch mit Vitali Klitschko und anderen Oppositionellen blieb ergebnislos



Über aktuelle Entwicklungen berichtet aus Kiew unser Reporter Steffen Dobbert auf Twitter und hier

Dieser Blog ist nun geschlossen, über die aktuellen Ereignisse in Kiew berichten wir hier.



(23:44) Auf dem Maidan bereiten sich Regierungsgegner auf einen Angriff durch die Polizei vor. Sie verstärken ihre Barrikaden, etwa mit schneegefüllten Säcken. Zehntausende Demonstranten sind im Zentrum von Kiew unterwegs, berichten mehrere Medien.

Zugänge zum Maidan wurden verengt und von Aktivisten bewacht, so dass sich bei Temperaturen von minus zehn Grad lange Schlangen bildeten. Die englischsprachige Kyiv Post berichtet, Regierungsgegner hätten ein neues Katapult gebaut, um Einsatzkräfte beschießen zu können. In der Nacht zuvor hatte die Polizei eine ähnliche Waffe zerstört.

Nicht weit vom Maidan, in der Gruschewski-Straße, liefern sich Tausende Polizisten Straßenschlachten mit ebenso vielen radikalen Regierungsgegnern. Einige der Demonstranten warfen Brandsätze auf die Polizisten und steckten Reifen in Brand.



(22:57) Ein Toter in Kiew ist der Journalist und prominente Aktivist Juri Werbitski. Unbekannte verschleppten ihn gestern morgen. Am heutigen Abend sei seine Leiche in einem Wald außerhalb von Kiew gefunden worden, berichtet der ukrainische Sender TVI.

(22:39) Möglicherweise wurde in einigen Stadtvierteln von Kiew der Strom abgeschaltet – und damit auch das Daten- und Telefonnetz beeinträchtigt. Das zumindest twittert der ukrainische TV-Journalist Vitalii Sedjuk.



(22:30) Der ukrainische Journalist Maxim Eristawi vom Radiosender Golos twittert, dass 75 Menschen in Kiew verhaftet wurden, bei Auseinandersetzungen in der Gruschewski-Straße im Zentrum der Stadt. Auch die Opposition meldet, dass viele Demonstranten verhaftet wurden. Nahe dem zentralen Platz Maidan sind offenbar mehrere U-Bahn-Stationen gesperrt worden, twittern mehrere Beobachter.

(20:58) Unser Reporter Steffen Dobbert berichtet, dass es Gerüchte und Anzeichen gibt, dass Facebook und Twitter in Kiew blockiert werden könnten von der Regierung. Er selbst kann das (noch) nicht bestätigen: Er kann weiterhin twittern und posten.



(20:56) +++ Der frühere polnische Präsident Aleksander Kwasniewski zeigt sich angesichts der Lage in der Kiew alarmiert. Er ist heute Sondervermittler des Europaparlaments für die Ukraine. "Am wichtigsten ist nun, der Gewalt Einhalt zu gebieten". Sanktionen der EU gegen die Ukraine schließt Kwasniewski nicht mehr aus. Er rief die Konfliktparteien auf, wieder zu verhandeln. "Aber wir wissen, dass Appelle nicht ausreichen. Ich denke daher, dass die Regierung in der Ukraine auch wissen muss, über welche Instrumente die EU verfügt, einschließlich individueller Sanktionen. Wir warten auf Signale aus Kiew."

(19:53) +++ Brennende Barrikaden und knüppelnde Polizisten: Wir haben Fotos von den Zusammenstößen in Kiew zusammengestellt. +++

(19:22) +++Unser Korrespondent Steffen Dobbert berichtet von den Reden der Oppositionspolitiker auf dem Maidan in Kiew: "Vitali Klitschko war der Erste am Mikro. Er sprach langsam und auf Russisch. Er warnte vor einer Teilung des Landes und es war hörbar, wie frustrierend die Verhandlungen mit dem Präsidenten Viktor Janukowitsch gewesen sein müssen. Klitschko rief nicht zu Gewalt auf, er ermutigte aber die Menschen, den Maidan zu verteidigen. Morgen werde es eine bessere Situation geben.

Klitschko sagte: 'Ich weiß, jeder von euch fragt: Wer ist unser Anführer? Wohin führt er uns? Aber das sind keine Fragen. Das ist hier kein Wettstreit. Wenn ihr wollt, dass ich hier stehe, dann stehe ich hier. Wenn ihr wollt, dass ich kämpfe, dann kämpfe ich. Ich tue alles was ich kann für die Interessen unseres Landes.' Die Menschen schrien: 'Neuwahlen, Neuwahlen'.

Danach sprach Oleh Tjagnibok, Chef der rechtsextremen Swoboda-Partei, klarere Worte zu allen gewaltbereiten Demonstranten. Er sagte: 'Jeder, der kämpft, ist ein Held.' Und: 'Lasst uns vorbereiten, lasst uns kämpfen. Wir werden unser Schicksal finden. Die ukrainische Armee der Patrioten wird bereit sein.'

Am Ende der Ansprache der Oppositionspolitiker fasste sich der gemäßigte Oppositionspolitiker Arseni Jazenjuk kurz. Er stellte Janukowitsch ein letztes Ultimatum. Wenn der Präsident nicht in 24 Stunden zurückgetreten sei, könne er morgen persönlich für nichts mehr garantieren. Er ergänzte: 'Heute verteidigen wir Maidan. Wenn wir morgen Kugeln im Kopf haben, haben wir Kugeln im Kopf.'" +++

(18:46) +++ Unser Korrespondent Steffen Dobbert berichtet von einem regierungskritischen Brief des höchsten Kirchenvertreters der Ukraine: "Auf dem Maidan-Platz in Kiew warten die Demonstranten auf die Reden der Oppositionspolitiker Vitali Klitschko, Arseni Jazenjuk und Oleh Tjagnibok. Zuvor gab es eine Überraschung: Ein Priester verlas einen Brief des höchsten Kirchenvertreters Filaret Denissenko. Der griff zwar den Präsidenten Viktor Janukowitsch nicht direkt an. Dennoch gab es Kritik: Janukowitsch habe die größte Verantwortung für die Geschehnisse, sagte der Geistliche. Mit Hilfe von Gott werde die Nation diese Zeit überstehen und geeint bleiben. Egal welche politische Partei: Die Ukraine werde sich nicht teilen."+++

(18:28) +++ Die Zahl der Toten in Kiew steigt laut Opposition: Inzwischen ist von sieben gestorbenen Menschen die Rede. Fünf Demonstranten seien erschossen worden, sagte der Koordinator des medizinischen Dienstes der Opposition, Oleg Mussi. Zudem berichten Medien davon, dass in einem Wald bei Kiew zwei Leichen mit Folterspuren gefunden wurden. Die Behörden äußerten sich nicht zu den Angaben. +++



(18:09) +++Unser Korrespondent Steffen Dobbert berichtet davon, dass gleich die drei Oppositionspolitiker auf dem Maidan in Kiew sprechen werden: "Die drei Oppositionsführer Vitali Klitschko, Arseni Jazenjuk und Oleh Tjagnibok Klitschko haben mehr als drei Stunden mit dem Präsidenten Viktor Janukowitsch zusammengesessen und verhandelt. Jetzt sind sie auf dem Weg zur Bühne auf dem Maidan. Der Platz davor ist voll. Die Leute sind voller Erwartungen."+++



Infobox Protestgruppen in der Ukraine Protestgruppen: Parlamentarische Opposition Die Opposition ist im ukrainischen Parlament mit drei Fraktionen und einigen fraktionslosen Abgeordneten vertreten. Zum einen die Vaterlandspartei (Batkiwschtschina) von Julija Timoschenko: Die frühere Regierungschefin ist derzeit in Haft. Sie wurde verurteilt, weil sie Lieferverträge für Gas zum Nachteil der Ukraine geschlossen haben soll. Kritiker vermuten ein politisches Motiv hinter der Verurteilung. Eine weitere Kraft ist die Partei Udar (Schlag) des Boxers und Politikers Vitali Klitschko. Hinzukommt die rechtspopulistische Partei Swoboda (Freiheit). Sie haben 168 von 450 Abgeordnetensitzen inne. Alle drei Organisationen sichern den Großteil der Infrastruktur auf dem besetzten Unabhängigkeitsplatz Maidan in Kiew. Partei Swoboda Der rechtsextreme Flügel der Protestbewegung beteiligte sich von Anfang an an den Demonstrationen und suchte demonstrativ den Konflikt mit der Staatsmacht. Er bildet den harten, gewaltbereiten Kern der so bezeichneten Selbstverteidigungskräfte des Maidan. Die etwa 500 Mitglieder der losen Gruppierung aus neofaschistischen Splittergruppen treten oft vermummt und in paramilitärischer Kleidung auf. Sie sind zumeist unter 30 Jahre alt und vertreten eine antirussische und nationalistische Ideologie. Solche Kräfte kämpften auch als Partisanen gegen die sowjetischen und die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg in den westukrainischen Gebieten.

Euromaidan Den zentralen Unabhängigkeitsplatz in Kiew nennen die Protestler Maidan (Platz) oder auch Euromaidan. Hier treffen sich spontan vor allem über soziale Netzwerke verabredete Demonstranten. Viele sind in der Zeit der Unabhängigkeit nach 1991 aufgewachsenen und vergleichsweise gut ausgebildet. Der Name steht für die friedliche Natur des Protests und das Ziel einer Annäherung an die EU. #euromaidan ist zudem das Stichwort, unter dem Twitter-Nutzer über den Protest schreiben.

(17:41) +++ Die Nachrichtenagentur AFP schickt gerade folgende Eilmeldung: Fünf Tote und 300 Verletzte bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Kiew. Die Agentur beruft sich auf den Koordinator der Rettungskräfte der Opposition, Oleg Musij. Der sagte dem Oppositionssender Hromadske, dass seit Mitternacht fünf Demonstranten getötet wurden. Bisher war in offiziellen Angaben von drei Toten die Rede. +++