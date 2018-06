In der Nacht zum Montag ist das Justizministerium an der Reihe: Mit Knüppeln bewaffnete Maidan-Aktivisten brechen die Türen des Ministeriums nahe des Unabhängigkeitsplatzes Maidan auf und erklären das Ministerium für besetzt. "Dieses Ministerium ist Teil des Machtapparats, der Gesetze gegen das Volk erlässt, deshalb halten wir es besetzt", erklärt am Montagmittag ein Aktivist mit schwarzer Kapuze; in der Hand hält er einen Baseballschläger. Er stellt sich als Alexander aus Odessa vor, Sprecher der Organisation Gerechte Sache.

Die Organisation gehört zum radikalen Teil der Maidan-Protestierenden, auf den die politische Opposition kaum Einfluss hat. In der Nacht war Vitali Klitschko hier denn auch mit seiner Bitte abgeblitzt, das Justizministerium zu verlassen. "Wir tun, was wir für richtig halten. Wir werden weiter Ministerien besetzen", sagt Alexander. "Bis das Regime fällt."

Die zwei Aktivisten hinter ihm, die ihre Gesichter mit Sturmmasken verdeckt haben, nicken. Auf dem Maidan, der über Wochen eine fröhliche Mischung aus Woodstock und Dauerdemo war, haben seit den Straßenschlachten vor einer Woche Mitglieder von paramilitärischen Einheiten das Sagen: junge Männer in bunt zusammengewürfelten Uniformen, geschützt durch Helme, Gasmasken und Schienbeinschoner, bewaffnet mit Knüppeln, Baseballschlägern, Mistgabeln und Speeren.

Teil der Drohkulisse

Bringen weitere Besetzungen den Verhandlungsprozess zwischen Janukowitsch und Opposition in Gefahr? Am Samstagabend schien eine Einigung in greifbarer Nähe. Klitschkos nächtlicher Versuch, die Besetzung des Ministeriums zu beenden, spricht dafür, dass die Opposition kein Interesse an einer weiteren Eskalation hat. Es steht viel auf dem Spiel. Die Justizministerien Jelena Lukasch drohte am Mittag mit der Verhängung des Ausnahmezustands, sollten die Aktivisten das Justizministerium nicht verlassen. Dort werde schließlich derzeit an einer Regulierung der politischen Krise gearbeitet.

Andererseits nutzt die Besetzung des Ministeriums den Oppositionsführern als Teil der Drohkulisse. In dieser Woche wollen sie weiter mit Janukowitsch verhandeln. Nachdem der Präsident sich am Samstag zu einer Auflösung der Regierung und einer Amnestie für die Gefangenen bereit erklärt hatte, nannte Klitschko das Ziel für die nächsten Verhandlungen: Präsidentschaftswahl noch in diesem Jahr. Das entspricht der wichtigsten Forderung der Maidan-Aktivisten, die sie seit Wochen in die kalten Kiewer Nächte brüllen: "Seka het", übersetzt "fort mit dem Kriminellen". Damit ist Janukowitsch gemeint.

Zur Drohkulisse gegenüber Janukowitsch gehören auch die besetzten Gebietsverwaltungen. Inzwischen halten Aktivisten die Verwaltungen in allen westlichen Regionen besetzt. In den südlichen und östlichen Regionen des Landes, die eher Janukowitsch unterstützen, wurden die Aktivisten mit Polizeigewalt zurückgedrängt. Das Regime versucht, nun auch seine Unterstützer auf die Straße zu bringen. In Dnipropetrowsk etwa versammeln sich derzeit Tausende Menschen, um für Präsident Janukowitsch und seine Partei der Regionen zu demonstrieren.