Brummend hebt eine Transall-Transportmaschine der Bundeswehr vom Flugfeld in Termiz in Usbekistan ab. Das Flugzeug bringt deutsche Soldaten nach Masar-i-Scharif, dem Hauptquartier der Internationalen Schutztruppe für Afghanistan (Isaf) im Norden. Der Kontingentwechsel läuft. Wie lange der Strategische Lufttransportstützpunkt in Termiz noch bestehen bleibt, ist ebenso ungewiss wie die Frage, wie lange deutsche Soldaten noch in Afghanistan eingesetzt werden.

Fest steht: In diesem Jahr endet die Isaf-Mission, der Kampfeinsatz ausländischer Truppen am Hindukusch ist bald vorbei. Die Bundeswehr hat bereits in den vergangenen beiden Jahren ihre Stützpunkte in Taloqan, Faisabad, Kundus und das OP North in Baglan geschlossen. Noch sind 3.100 Bundeswehrangehörige in Kabul, Masar-i-Scharif und Termiz stationiert. Längst wird in der Isaf offen über einen kompletten Abzug gesprochen. Immer größer werden die Differenzen mit dem Gastgeber, der afghanischen Regierung.

Die Bundeswehr und die anderen Truppensteller können seit Monaten nicht für die Zukunft der Mission am Hindukusch planen. Afghanistans Präsident Hamid Karsai weigert sich, ein bereits mit den Amerikanern ausgehandeltes Truppenstationierungsabkommen zu unterschreiben. Von einem "Paukenschlag" schrieben die Experten des Thinktanks Afghan Analyst Network. Ähnlich hat der Westen das Verhalten Karsais aufgefasst. Die US-Streitkräfte haben bereits mit einem vollständigen, raschen Abzug gedroht.

Ultimaten verstrichen

Leere Drohungen sind das nicht. Als sich die Regierung in Washington nicht mit dem Irak über ein Truppenabkommen einigen konnte, zogen die Vereinigten Staaten fast komplett aus dem Land ab. Deutschland und die anderen Isaf-Staaten wollen dies ebenfalls tun, wenn Afghanistan das Abkommen nicht unterzeichnet. Karsai ließ dennoch mehrere Ultimaten verstreichen.

Die Truppensteller, auch Deutschland, machen Druck auf die afghanische Regierung. Es gehe nun darum, ob und wie sich eine Folgemission an den Isaf-Einsatz anschließen könne, damit die "Afghanen das Erreichte nachhaltig sichern können", sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Januar bei der Verabschiedung der 1. Panzerdivision in den Afghanistaneinsatz.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz Ende vergangenen Monats wurde die neue Ministerin deutlicher. Der Isaf-Einsatz und sein Übergang zu Resolute Support stelle die Nato und ihre Partner vor "große Anforderungen", sagte von der Leyen. Die Bundesrepublik habe sich mit vielen im Regional Command North vertretenen Nationen verständigt, die Zusammenarbeit über Isaf hinaus fortzusetzen.



Karsai ist am Zug

Deutschland sei bereit, "sich auch weiterhin im Norden des Landes als Leitnation zu engagieren, bei der Unterstützung Afghanistans auf seinem Weg hin zu Stabilität und Frieden", sagte die Verteidigungsministerin. "Präsident Karsai muss jedoch bereit sein, die notwendigen Vereinbarungen zu treffen. Er ist jetzt am Zug."

Karsai gilt im Westen zunehmend als unberechenbar. Erst rief der scheidende Präsident eine große Versammlung, eine Loja Dschirga, in Kabul ein. Die Delegierten aus dem ganzen Land stimmten dem Abkommen mit den Vereinigten Staaten zu und forderten den Präsidenten auf, den Vertrag zu ratifizieren. Doch für den Westen überraschend verkündete Karsai, die Unterschrift seinem Nachfolger zu überlassen.



Ein neuer Präsident wird am 5. April gewählt. Doch allgemein wird erwartet, dass es zu einer Stichwahl kommt, die erst Ende Mai stattfinden wird. Vor Juni wird das Abkommen über die künftige Truppenstationierung demnach nicht unterzeichnet – und für die westlichen Truppen bleibt die Zukunft vage. Dabei müssten bereits feste Absprachen für 2015 getroffen werden, etwa welche Nation dann den Rettungshubschrauber stellt oder welche Soldaten das Lager sichern. Auch die Verantwortlichen der afghanischen Armee und der verschiedenen Polizeieinheiten im Norden wissen nicht, wie lange ihnen die Isaf noch erhalten bleibt.

Unterstützung bleibt notwendig

Die afghanischen Sicherheitskräfte haben zwar bereits die Verantwortung für das ganze Land übernommen. Bei heftigen Gefechten fordern die Afghanen jedoch weiterhin Close Air Support an, Luftschläge der Alliierten. Für die Flughäfen und die Kontrolle des Luftraums bleibt die Nato bis Ende des Jahres zuständig. Und auch bei der Logistik und Spezialaufgaben wie Pionieren bekommt die afghanische Armee weiterhin Hilfe durch die Isaf – auch durch die Bundeswehr.



Selbst im Norden, wo die Sicherheitslage stets besser war als im restlichen Land, haben Polizei und Armee einige Probleme gehabt, allein für die Sicherheit zu sorgen. Gleichwohl: "Nicht einer der Distrikte im Norden ist in die Hände der Aufständischen gefallen", sagt Generalmajor Jörg Vollmer, der Mitte Februar das Kommando im Regionalkommando Nord an Generalmajor Bernd Schütt übergeben hat. Das Leben in den Städten laufe normal. Es habe schwere Gefechte zwischen den Sicherheitskräften und Taliban gegeben, die afghanische Armee habe die Kämpfe aber angenommen und sich bewehrt.