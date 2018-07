Der ukrainische Aktivist Dmitri Bulatow ist offenbar aus der Ukraine ausgereist. Das teilte der Oppositionsabgeordnete Petro Poroschenko am Sonntag in Kiew mit. Oppositionsführer Vitali Klitschko soll den Familienvater zum Kiewer Flughafen Borispol gebracht haben. Der mutmaßlich gefolterte Regierungsgegner soll zunächst in die lettische Hauptstadt Riga fliegen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Riga bestätigte, dass Bulatow auf dem Weg nach Lettland sei.



Von dort aus soll Bulatow dann nach Vilnius weiterreisen. Wie das dortige Außenministerium mitteilte, soll er in Litauen medizinisch versorgt werden.

Einer Ausreise hatten ukrainische Behörden zunächst nicht zugestimmt, da noch ein Strafverfahren wegen der Organisation von Massenunruhen gegen den Aktivisten lief. Das zuständige Gericht in Kiew stellte dies nun aber ein und machte so den Weg für eine Ausreise in die EU frei.



Der 35-jährige Besitzer einer Autowerkstatt, der wegen seiner Protestaktionen zuvor schon unter Hausarrest gestanden hatte, war am Donnerstag schwer verletzt in einem Dorf außerhalb Kiews aufgetaucht. Im ukrainischen Fernsehen schilderte er, wie er von Unbekannten verschleppt und gefoltert worden sei. Seine Entführer hätten ihm Teile eines Ohrs abgeschnitten und Nägel durch seine Hände geschlagen.

Das Innenministerium der Ukraine will nicht ausschließen, dass Mitglieder der Opposition die Entführung inszeniert haben, um Stimmung gegen die Regierung zu erzeugen. Oppositionelle machen dagegen Regierungskräfte für die Misshandlungen verantwortlich.