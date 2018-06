Es war ein großer Aufmarsch – die ersten Reihen bei der Pressekonferenz gefüllt mit andächtigen Offiziersgesichtern in Uniform. "Wir haben Aids besiegt, wir haben Hepatitis C besiegt", tönte vorne am Pult Generalmajor Ibrahim Abdul Atti, der sich als Chef der militärischen Forschungsbrigade vorstellte. Die neue ärztliche Wunderwaffe, von der ägyptischen Armee bereits weltweit zum Patent angemeldet, kann angeblich die brisanten Viren im Körper der Kranken aufspüren und vernichten. Keine umständlichen Bluttests mehr, keine teure Medikamententherapie, stattdessen Diagnose und Heilung in einem – durch elektromagnetische Wellen. "Unsere Streitkräfte haben einen wissenschaftlichen Durchbruch erzielt, der sofortige Erfolge bei niedrigen Kosten erreicht", sekundierte Armeesprecher Oberst Ahmed Ali auf Facebook. Ein Beamter des Gesundheitsministeriums sprach von "spektakulären Ergebnissen", während andere angesichts der Urlauberflaute bereits von medizinischen Touristenströmen nach Ägypten träumen.



"Einen Virus zu besiegen ist ein ganz einfacher Prozess, aber Allah gewährt Weisheit nur dem, dem er sie gewähren will", dozierte gottgewiss Generalmajor Atti, während auf den beiden Bildschirmen links und rechts Männer in Schlafanzügen zu sehen waren, denen Ärzte das schlanke Gerät zur Diagnose auf den Leib hielten. Andere Patienten wiederum fieberten, mit Schläuchen an leise quietschende rechteckige Boxen angeschlossen, angeblich ihrer totalen Gesundung innerhalb von 24 Stunden entgegen. "Complete Cure" heißt die Wunderapparatur, oder abgekürzt "CiCi", genauso wie Ägyptens neuer politischer Wunderheld, Feldmarschall Sissi. Den wollte ein übereifriger Scheich kürzlich sogar zum neuen Propheten ausrufen. Beginnen soll die landesweite Aids-Massentherapie am 30. Juni, dem ersten Jahrestag des Sturzes von Mohammed Mursi.

Der neue Aids-Terminator sieht aus wie ein Pistolengriff mit silbriger Radioantenne – und ähnelt damit in verblüffender Weise jenem dubiosen Bombendetektor, der in Ländern wie Irak, Jemen und Ägypten seit Jahren im Einsatz ist. Egal ob vor großen Hotels in Sanaa oder an der Einfahrt zum Parlament in Bagdad, überall schreiten die Sicherheitskräfte jedes Auto erst mit gewichtiger Miene und Antennen-Pistole in der Hand ab, bis es passieren darf. Den bombengeplagten Irak kostete der Ankauf dieser sogenannten ADE-651-Geräte 85 Millionen Dollar – und wahrscheinlich Hunderte von Leben. Denn sie funktionieren nicht. Ihr britischer Konstrukteur James McCormick ist längst des Betrugs überführt und musste im Mai 2013 eine zehnjährige Gefängnisstrafe antreten. Seine gehörnten arabischen Kunden jedoch wollen sich einfach nicht eingestehen, dass sie ihr Geld zum Fenster herausgeworfen haben und einem Schwindel aufgesessen sind.



Das medizinisch-magische Zwillingsgerät der ägyptischen Armee könnte ebenfalls vielen Menschen das Leben kosten. Ägypten hat eine der höchsten Hepatitis-C-Raten der Welt. 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung leiden unter dieser Krankheit, die zu Leberversagen und Leberkrebs führen kann. Sie könnte eine neue Wundertherapie, die nicht wirkt, das Geld und die Zeit kosten, die sie für eine echte Behandlung bräuchten.



Und so meldete sich diese Woche Interimspräsident Adly Mansour über seinen Wissenschaftsberater Essam Heggy zu Wort und forderte eine Überprüfung der Aids- und Hepatitis-Wunderwaffe durch internationale Experten. "Das Ganze ist ein Skandal und entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage", wetterte Heggy, der einst Astronomie studierte. Ägyptens Forscher-Generäle jedoch lassen sich durch solche Querschüsse nicht beirren. Man habe ihm im Ausland zwei Milliarden Dollar geboten, "wenn er das Gerät aushändige und vergesse", tönte Entdecker Atti. "Ich habe denen gesagt, dies ist die Erfindung eines muslimisch-arabischen Ägypters – und dann bin ich ihnen entkommen, zurück in meine Heimat, unter dem Schutz unseres Geheimdienstes."