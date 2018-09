Die EU-Außenminister haben entschieden, derzeit noch keine Sanktionen gegen die Ukraine zu verhängen. Zunächst solle sich die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton erneut um eine Verhandlungslösung in dem Konflikt zwischen der ukrainischen Regierung und der Opposition bemühen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Sollte die Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch sich jedoch nicht stärker um eine Einigung bemühen, behalte man sich Maßnahmen vor, heißt es weiter. Das könnte das Einfrieren von Bankkonten bedeuten und Einreiseverbote in die EU.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte nach den Beratungen in Brüssel, es sei einhellige Meinung gewesen, dass noch nicht über EU-Sanktionen entschieden werden müsse, solange in den Gesprächen zwischen Opposition und Regierung Veränderungen und Verbesserungen erkennbar seien. "Aber wenn der Zeitpunkt irgendwann kommt, dass wir sagen müssen, die Gespräche werden durch Janukowitsch und seine Leute blockiert, dann wird auch das Gespräch über Sanktionen nicht verstummen", sagte er weiter.

Steinmeier forderte Janukowitsch auf, ernsthafte Gespräche über eine neue Verfassung zu führen. "Die Demonstrationen vom Wochenende haben gezeigt, die Menschen in der Ukraine werden sich mit faulen Kompromissen nicht zufrieden geben." In Kiew waren am Wochenende erneut etwa 70.000 Regierungsgegner auf die Straße gegangen.



Ashton verhandelt mit IWF über Hilfsprogramm für Ukraine

Zu möglichen Finanzhilfen zur Unterstützung von Reformen in der Ukraine sagte Steinmeier, die EU werde in keinen Bieterwettbewerb mit Russland treten. "Es geht darum, ob es Hilfen geben kann, die zur Stabilisierung der ukrainischen Wirtschaft führen können." Die EU werde das allein aber nicht schultern können. "Wir werden dazu die Hilfe des Internationalen Währungsfonds brauchen."



Die EU-Außenbeauftragte Ashton arbeitet weiter an einem Plan, gemeinsam mit den USA und mit Hilfe des Internationalen Währungsfonds (IWF) ein wirtschaftliches Hilfsprogramm für die Ukraine zusammenzustellen. Die Ukraine hat bisher alle Forderungen des IWF nach tiefgreifenden Reformen ihrer Wirtschaftspolitik abgelehnt.



In der Ukraine demonstrieren Oppositionelle gegen Präsident Janukowitsch, seit dieser sich auf Druck Russlands geweigert hatte, ein Partnerschaftsabkommen mit der EU zu unterschreiben. Nach zunächst friedlichen Protesten war es in den vergangenen Wochen bei Demonstrationen zu massiver Gewalt gekommen. Bei den Protesten kamen bislang mindestens vier Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt.