Der Iran hat gemäß dem Genfer Atom-Abkommen eine erste Tranche bisher eingefrorenen Geldes erhalten. 500 Millionen US-Dollar seien auf einem Schweizer Konto der Regierung eingetroffen, sagte Irans Vize-Außenminister Abbas Aragchi der Nachrichtenagentur Isna. Das Geld solle am Montag an die iranische Zentralbank überwiesen werden.

Im November hatten die fünf UN-Vetomächte und Deutschland in Genf mit dem Iran ein Abkommen geschlossen. Die Regierung in Teheran erklärte sich bereit, ihr Atomprogramm für sechs Monate einzuschränken. Im Gegenzug werden nun die westlichen Sanktionen gegen das Land gelockert.

Das ermöglichte den Transfer der 500 Millionen US-Dollar. Insgesamt sollen in sechs Monaten 4,2 Milliarden US-Dollar in acht Tranchen freigegeben werden. Das Geld stammt aus Ölverkäufen.

Kerry fordert aufrichtige Absichten für Verhandlungen

Eine weitere Lockerung der US-Sanktionen soll es offenbar vorerst nicht geben. Das habe Außenminister John Kerry seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif bei einem Treffen auf der Münchner Sicherheitskonferenz mitgeteilt, hieß es in US-Regierungskreisen.



Außerdem hätten sich die beiden Minister über die Verhandlungen über ein langfristiges Atomabkommen unterhalten, die in gut zwei Wochen in Wien beginnen sollen. Kerry habe dafür aufrichtige Absichten von beiden Seiten eingefordert.

Sarif hatte bereits am Vorabend Hoffnungen auf eine rasche Einigung in Wien gedämpft. "Es ist erst der Beginn der Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung", sagte er. "Ich gehe davon aus, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird."



Die Beratungen über ein langfristiges Atomabkommen sollen am 18. Februar in Wien beginnen. Daran nehmen neben dem Iran Deutschland sowie die fünf UN-Vetomächte Großbritannien, Frankreich, Russland, USA und China teil.