Bundeskanzlerin Angela Merkel will in Großbritannien für ihr Konzept eines europäischen Staatenbündnisses werben. Am frühen Nachmittag wird sie vor Ober- und Unterhaus des Parlaments in London sprechen – eine Ehre, die bisher nur drei Deutschen zuteil geworden ist: 1970 Willy Brandt, 1986 Richard von Weizsäcker und 2010 Papst Benedikt XVI.

In den Grundpositionen zu Europa sind die Regierung von Premier David Cameron und Merkel weit auseinander: Die Insel, ohnehin bereits mit einer ganzen Reihe von Sonderrechten bedacht, verlangt weitere Ausnahmen in der EU – etwa bei Arbeitszeiten für Klinikpersonal, vor allem aber für die Finanzindustrie. Cameron will zudem die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU begrenzen.



Für 2017 – sollte er dann noch im Amt sein – hatte Cameron ein Referendum über den Verbleib seines Landes in der EU angekündigt. Bis dahin braucht er Ergebnisse bei dem, was er als die "Neudefinition" des britischen Verhältnisses zur Europa bezeichnet und erhofft sich von Merkel Unterstützung.

Zum Besuch der Kanzlerin in London gehört ein aufwendiges Programm: Symbolträchtig wird sie von Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II. im Buckingham-Palast empfangen. Zuvor trifft sie Cameron und Oppositionsführer Ed Miliband zum Arbeitsessen.



Bei den politischen Gesprächen wird es auch um Klimaschutz gehen. Umweltverbände haben die Kanzlerin aufgefordert, die Klimaziele der EU zu verschärfen. Die Reduzierung im Vergleich zu 1990 soll bis zum Jahr 2030 nicht nur 40, sondern 50 Prozent betragen, forderte die Organisation Avaaz. Dies hatte auch Cameron vorgeschlagen.



Offiziell äußerte sich Merkel vor ihrer Reise zurückhaltend. Ihre Rede werde ein Beitrag zur laufenden europapolitischen Debatte sein, sagte ein Regierungssprecher, ohne auf die europakritische Haltung der Briten einzugehen.



Europa müsse alles tun, um seine Stellung in der Welt zu behaupten, hatte Merkel mehrfach betont. Im Mai 2013 hat sie in Paris mit dem französischen Präsidenten François Hollande konkrete Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion präsentiert. Im Mittelpunkt stand damals auch mehr wirtschaftspolitische Koordinierung – ein Anliegen, das Cameron ablehnt.