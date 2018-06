Deutschland und Frankreich treten nach der Eskalation der Gewalt in der Ukraine gemeinsam für Sanktionen ein. Vor einem Krisentreffen der Europäischen Union (EU) an diesem Donnerstag forderten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande, die Verantwortlichen der Gewalt zu bestrafen.

Merkel sagte, die Ausschreitungen dürfe man "nicht einfach hinnehmen". Die Sanktionen müssten auf die Verantwortlichen zielen. "Es hat im Augenblick keinen Sinn, Sanktionen zu machen, die die Zivilbevölkerung treffen." Hollande sagte: "Diejenigen, die sich für diese Taten zu verantworten haben, müssen wissen, dass sie auf jeden Fall sanktioniert werden."

Gleichzeitig warnten Merkel und Hollande davor, den Kontakt zu Präsident Viktor Janukowitsch abreißen zu lassen. Neben Sanktionen müsste weiter nach einer politischen Lösung gesucht werden. Um den politischen Prozess wieder in Gang zu bringen, sollten auch die Kontakte "in Richtung Russland" genutzt werden, sagte Merkel.

Die EU-Außenminister werden am Donnerstag in Brüssel zusammenkommen, um über entsprechende Maßnahmen zu beraten. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hat bereits angekündigt, dass die Minister bei dem Treffen "finanzielle Sanktionen und Visabeschränkungen" gegen die politische Führung der Ukraine beschließen werden.

Steinmeier reist erneut nach Kiew



Zuvor werden die Außenminister Deutschlands und Frankreichs nach Kiew reisen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier und sein französischer Kollege Laurent Fabius wollen den polnischen Außenminister Radosław Sikorski begleiten, der bereits auf dem Weg in die Ukraine ist.



Der Konflikt in der Ukraine war Ende vergangenen Jahr durch Janukowitschs Entscheidung ausgelöst worden, ein bereits ausgehandeltes Assoziierungsabkommen mit der EU auf Eis zu legen. Stattdessen nahm die Ukraine einen russischen Milliardenkredit in Anspruch. Seit Monaten gehen Regierungsgegner auf die Straße und halten den Unabhängigkeitsplatz in Kiew besetzt.



Bei schweren Straßenkämpfen in Kiew wurden seit Dienstag mindestens 26 Menschen getötet und vermutlich mehr als 1.000 verletzt. Merkel bezeichnete die Bilder vom Unabhängigkeitsplatz Maidan als schockierend. "Wir werden alles in unserer Kraft Stehende dafür tun, damit ein politischer Dialog wieder in Gang kommt." Dabei gehe es um die Bildung einer Übergangsregierung und freie Wahlen. Dabei sei man auch zu Gesprächen mit Janukowitsch bereit. Voraussetzung sei allerdings, dass der Präsident "auch zu diesen Gesprächen zu Verfügung steht".