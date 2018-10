Erstmals steht in Frankreich ein mutmaßlicher Täter des Völkermords in Ruanda vor Gericht. In Paris begann am Dienstagmorgen der Prozess gegen den ruandischen Ex-Offizier Pascal Simbikangwa. Er ist wegen Beihilfe zum Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt.

Der 54-Jährige war 2008 auf der französischen Insel Mayotte nördlich von Madagaskar wegen des Handels mit gefälschten Papieren festgenommen worden. Auf der Insel lebte er mit falscher Identität unter dem Namen David Senyamuhara Safari. Mit diesem Namen präsentierte er sich nach Angaben französischer Medien auch zum Prozessauftakt. Obwohl Simbikangwa von Interpol gesucht worden war, hatte sich die französische Regierung geweigert, ihn nach Kigali auszuliefern.

Simbikangwa hat die Vorwürfe gegen ihn wiederholt zurückgewiesen. Bei einer Verurteilung muss er mit lebenslanger Haft rechnen.



In Ruanda waren 1994 Spannungen zwischen den Volksgruppen der Hutu und Tutsi zu dem Völkermord eskaliert. Innerhalb von drei Monaten wurden etwa 800.000 Menschen getötet, die meisten von ihnen Angehörige der Minderheit der Tutsi. Mehr als eine Viertelmillion Frauen wurden vergewaltigt.

Vorwurf: Frankreich unterstützte die Hutu-Miliz

Frankreich steht wegen seiner langsamen Reaktion auf den Konflikt vor 20 Jahren selbst in der Kritik. Die Rolle des Landes während des Genozids ist bis heute nicht vollständig geklärt. Der Regierung in Paris wird vorgeworfen, die damalige Hutu-Regierung lange Zeit unterstützt zu haben, um Einfluss im französischsprachigen Teil Afrikas zu sichern. Frankreich pflegte enge Beziehungen zur Regierung von Präsident Juvenal Habyarimana, der 1994 bei einem Flugzeugabschuss ums Leben kam. Sein Tod hatte den Sturm der Gewalt zwischen Tutsi und Hutu ausgelöst.

Frankreich griff schließlich mit einer als "humanitär" deklarierten Militärintervention in den Konflikt ein, der "Opération Turquoise". So sollte der Genozid gestoppt werden. In einigen Untersuchungsberichten wird der Vorwurf laut, Frankreich habe mit der Operation die Täter vor vorrückenden Tutsi-Rebellen schützen und in den benachbarten Kongo bringen wollen.

Erst seit 2010 pflegen Frankreich und Ruanda wieder diplomatische Beziehungen. Zuvor hatten sie sich gegenseitig Mitverantwortung für den Genozid vorgeworfen und juristische Verfahren eingeleitet. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hatte mit Blick auf den Völkermord zwar schwere Fehler seines Landes eingeräumt, eine öffentliche Entschuldigung gab es aber nie.



Mehrere Verantwortliche des Genozids wurden bereits verurteilt

In mehreren Ländern wurden bereits Verantwortliche für den Völkermord verurteilt. In Frankfurt/Main läuft derzeit ein Prozess gegen einen früheren Bürgermeister aus Ruanda. Er soll für ein Massaker in einer Kirche verantwortlich sein. Die Bundesanwälte haben lebenslange Haft gefordert, das Urteil wird am 18. Februar erwartet.



Der Prozess gegen Pascal Simbikangwa in Paris soll bis zu acht Wochen dauern. Mehr als 50 Historiker, Journalisten, Sicherheitsleute, ruandische Farmer und frühere Geheimdienstmitarbeiter sollen als Zeugen aussagen.