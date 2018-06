Es gab im Putinschen Russland eine Phase der Zwischenregierung, an die sich kaum jemand erinnern mag. Dmitri Medwedew hieß der Gefolgsmann, dem Wladimir Putin 2008 wie ein Lehnsherr den Präsidentensessel im Kreml überließ, weil er nach zwei Amtszeiten nicht wieder kandidieren durfte. Für die folgenden gut drei Jahre gaben sich Moskauer Politologen der Voraussagerei hin, ob denn Wladimir Putin 2012 wieder als Präsidentschaftskandidat antreten werde.

Eines der stärksten Argumente für seine Wiederkehr war, dass er sich die feierliche Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Sotschi, die er dorthin geholt hatte, nicht entgehen lassen werde. Putin trat wieder an und gewann. Ab Freitag möchte er den Ruhm der Welt genießen.

Das Milliarden-Spektakel an der Schwarzmeerküste soll den wirtschaftlichen und geopolitischen Wiederaufstieg Russlands unter die Supermächte demonstrieren. "Wir sind wieder wer!", lautet die Botschaft auch an das eigene Volk. "Stolz" und "Patriotismus" gehören derzeit zum alltäglichen Vokabular im Staatsfernsehen. "Nach dem Zusammenfall der Sowjetunion und nach den ziemlich schwierigen, blutigen Ereignissen im Kaukasus war der allgemeine Zustand der Gesellschaft niedergedrückt und pessimistisch", erklärt Putin den Sinn des sportlichen Großereignisses wie ein Ingenieur der Volksseele: "Wir müssen unsere Sorgen abschütteln und verstehen, dass wir große, bedeutende Projekte in die Tat umsetzen können."

Ein starker Staat – nach innen wie außen

Putin besitzt zwar keine festgezurrte Ideologie, aber doch ein grobes Koordinatensystem an Werten und Weltbildern. Der Status Russlands als Supermacht und das Vorrecht eines starken Staates vor der Gesellschaft gehören dazu. Russlands Militärausgaben steigen in den nächsten drei Jahren um 44 Prozent – zu Lasten der Haushalte für Gesundheit und Bildung.



Dem Kreml-Herrscher geht es in alter Tradition vor allem um die großen Ziele und Symbole, weniger um den einzelnen Menschen. Das Staatsfernsehen schwelgt in Bildern der Glaspalastbahnhöfe und futuristischen Stadien in Sotschi, während die Bewohner alter Baracken ohne Wasseranschluss und Kanalisation am Rande der neuen Autostraßen oder hinter Sichtbarrieren aus Beton kaum ein Thema sind. Der erhoffte Medaillensegen für die russische Mannschaft soll dem neuen Lieblingsprojekt Putins, der "patriotischen Erziehung" des Volkes, zusätzlichen Schub geben.

Prekäre Sicherheit

Putins Wahl fiel auf den Austragungsort Sotschi, da er seine Yacht auf dem Schwarzen Meer und die nahen kaukasischen Skihänge liebt. In der Präsidentenresidenz von Sotschi fühlt er sich so wohl, dass die Stadt zur dritten Hauptstadt Russlands aufgestiegen ist. Mit den Olympischen Spielen möchte er zudem der Welt zeigen, wie sicher der einstige Krisenherd Kaukasus unter seiner Herrschaft geworden sei, und der Region einen Entwicklungsschub geben.

Im Kaukasus hat seine steile Karriere als Staatschef begonnen, als er Anfang 2000, zu Beginn des zweiten Tschetschenienkrieges, im Kampfjet einflog. Hier soll sie einen weiteren Höhepunkt erleben: einen befriedeten, modern entwickelten Kaukasus. Die einzigartigen Sicherheitsmaßnahmen rund um Sotschi, das für mehr als einen Monat im Ausnahmezustand lebt und sogar vom Straßenverkehr des restlichen Russlands abgeschnitten ist, erschüttern allerdings dieses Wunschbild.