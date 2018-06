Etwa zwei Jahre nach der Ankündigung eines Gewaltverzichts hat die baskische Untergrundorganisation Eta mit ihrer Entwaffnung begonnen. Die Eta habe im Januar "eine gewisse Menge an Waffen versiegelt und unbenutzbar gemacht", teilten Vertreter einer Kommission mit, die sich 2011 zur Überwachung des Waffenstillstandes im Baskenland gegründet hatte. Die Kommission wird von der Regierung Spaniens nicht anerkannt.



Die Eta hatte Ende 2011 angekündigt, ihren mehr als vier Jahrzehnte andauernden bewaffneten Kampf für ein unabhängiges Baskenland aufzugeben. Die nun begonnene Entwaffnung wird als ein weiterer Schritt zur Auflösung der Untergrundorganisation gewertet.

Im Dezember des letzten Jahres hatten sich in Spanien inhaftierte Eta-Mitglieder erstmals dazu bekannt, dass ihre Organisation Leid verursacht hat. "Wir räumen mit aller Ehrlichkeit ein, dass wir Leid und vielseitigen Schaden verursacht haben", teilte das Kollektiv der Baskischen Politischen Gefangenen (EPPK) damals in einem Kommuniqué mit. Man sei zur Zusammenarbeit mit den Behörden bereit und strebe eine Wiedereingliederung der Inhaftierten in die Gesellschaft an.

Die Eta war 1959 als Widerstandsbewegung gegen die Franco-Diktatur gegründet worden. Sie bekämpfte den spanischen Staat auch nach der Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1975 mit dem Ziel eines unabhängigen Staates im Baskenland weiter. Durch Eta-Anschläge wurden mehr als 800 Menschen getötet.

Im Oktober 2011 hatte die Organisation zwar die "definitive Beendigung" ihres bewaffneten Kampfes verkündet. Sie gab jedoch bisher weder die Waffen ab noch löste sie ihre Strukturen im Untergrund auf.