Ein Hauch von München weht durch Washington. Ende Januar, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, hatte Bundespräsident Joachim Gauck im Konzert mit dem Außenminister und der Verteidigungsministerin mehr außenpolitische Verantwortung Deutschlands eingefordert. An diesem Donnerstag wurde Frank-Walter Steinmeier bei seinem ersten USA-Besuch als Minister der neuen Großen Koalition sofort beim Wort genommen.

Er stimme seinem Amtskollegen aus Berlin voll und ganz zu, sagte der US-amerikanische Außenminister John Kerry bei einer gemeinsamen Pressekonferenz: "Deutschland ist zu groß, um die Weltpolitik von der Seitenlinie aus zu kommentieren." Und dann gratulierte er Steinmeier für seine Rolle als Krisenvermittler in der Ukraine. Deutschland, so Kerry, demonstriere "leadership". Der deutsche Außenminister, locker aufs Rednerpult gelehnt, freute sich.

Mission Neuanfang – so definieren beide Seiten diesen Besuch. Die Zurückhaltung der Deutschen bei der Bewältigung internationaler Krisen soll der Vergangenheit angehören. Vergessen möchte man auch am liebsten die NSA-Spähaffäre machen, die seit über einem halben Jahr schwer das deutsch-amerikanische Verhältnis belastet. Thema sei sie trotzdem, wie beide versicherten. Viel Neues dazu oder gar einen Durchbruch gab es aber nicht. Das Anti-Spionage-Abkommen, das gegenseitiges Ausspionieren ausschließen würde, ist schon lange vom Tisch. Auch andere konkrete Zusagen lassen sich die Amerikaner nicht abringen.

Gleichwohl will man weiter miteinander diskutieren und eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Cyber-Sicherheit gründen. Politiker, Wissenschaftler und so viele Menschen wie möglich sollen dazugehören und an der Debatte beteiligt werden. John Kerrys Versprechen, beide Seiten wollten doch im Grunde dasselbe und man ziehe an einem Strang, blieb hohl. Die Gegensätze sind einfach zu groß, um sie mit Kommissionen und Erklärungen zu überbrücken.

Das sieht wohl auch Steinmeier so. Man werde wahrscheinlich damit leben müssen, sagte er, dass die Abwägung zwischen dem nationalen Sicherheitsbedürfnis und dem Recht auf Privatheit diesseits und jenseits des Atlantiks unterschiedlich ausfalle.

Wenig Handfestes erfuhr man auch zur Ukraine. Wie es dort weitergehen soll. Ob man Präsident Putin trauen kann. Ob sich eine Abspaltung der Krim verhindern lässt. Und ob die neue Übergangsregierung in Kiew dazu angehalten werden kann, die Rechte der russischen Minderheit zu respektieren und zu schützen. Doch es ist wohl vermessen, auf diese drängenden Fragen konkrete Antworten zu erwarten.

Während Steinmeier nach Washington flog, wurde in Kiew die neue Übergangsregierung bestätigt. Die Medien meldeten, in einer gewaltigen Kapitalflucht würden Milliarden von Euros aus der Ukraine geschafft. Und als die beiden Außenminister gemeinsam zu Mittag aßen, sickerte durch, dass der davongejagte und nach Russland geflüchtete ukrainische Ex-Präsident Janukowitsch in Moskau alsbald eine Pressekonferenz abhalten wolle.

Steinmeier: EU erwägt eine Milliarde Dollar für die Ukraine

Ob er Wladimir Putin vertraue? "Vertrauen", sagte John Kerry, nachdem er wenige Sätze zuvor sein Verhältnis zum russischen Außenminister Lawrow gerühmt hatte, sei für ihn keine politische Kategorie. Man werde Russland und ebenso die Ukraine allein an ihren nächsten Schritten messen, daran, was sie tun und ob sie die Vereinbarung einhalten.

Drei Milliarden Dollar wollen die beiden Außenminister möglichst schnell als Nothilfe für die bankrotte Ukraine aufbringen, je eine Milliarde sollen aus den Kassen der EU, der USA und des Internationalen Währungsfonds fließen. Auch Russland wolle man unbedingt an der finanziellen Rettungsaktion beteiligen. Etwa diese Größenordnung, die die USA in Aussicht stellen, müsste auch die EU aufbringen, sagte Steinmeier.

Es gehe jetzt nicht darum, betonte Steinmeier gleich zweimal, die Ukraine zur EU oder nach Russland herüberzuziehen. Vorrangig seien eine stabile Übergangsregierung, freie Wahlen im Mai – und vor allem die Bewahrung des Landes vorm finanziellen Ruin.

Am Schluss der Pressekonferenz warnte Kerry, Geld werde allerdings nur fließen, wenn die Ukraine zu Reformen bereit sei. Soll heißen: wenn sie die Menschen- und Minderheitenrechte respektiere, Diskriminierungen der russischen Bevölkerung verhindere und nicht nationalistischen Eiferern anheim falle.