Bei einem Überfall auf ein Protestlager von Regierungsgegnern sind in Thailand mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und rund 40 verletzt worden. Eines der Todesopfer war ein fünf Jahre altes Mädchen. Die Täter näherten sich mit einem Lastwagen den Demonstranten, schleuderten Granaten und feuerten mit Schusswaffen, berichteten Lokalmedien.



Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht in Khao Saming in der Provinz Trat rund 200 Kilometer östlich von Bangkok. Die Täter entkamen nach diesen Berichten. Das Ziel der Angreifer sei es gewesen, "die Kundgebung zu stören", sagte ein Polizeivertreter.

Seit November gehen in Thailand Zehntausende gegen die Regierung auf die Straße. Die größten Demonstrationen finden in der Hauptstadt Bangkok statt, wo die Protestierenden mehrere Kreuzungen besetzt halten und Regierungsgebäude blockieren.



Mindestens 17 Menschen sind seit November bei Attacken oder Zusammenstößen mit Sicherheitskräften ums Leben gekommen. Hunderte Verletzte wurden gemeldet. Außerdem wurden zuletzt mehrere Hundert Menschen festgenommen.