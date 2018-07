Wenige Stunden vor Öffnung der Wahllokale in Thailand ist es in Bangkok erneut zu Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und Anhängern von Premierministerin Yingluck Shinawatra gekommen. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt. Laut Augenzeugen fielen Schüsse. Unter den Verletzten soll ein US-Fotograf sein.



In Thailand demonstrieren seit Wochen Tausende gegen die Regierung von Yingluck Shinawatra, die in den Augen der Regierungsgegner eine Marionette ihres Bruders Thaksin ist. Die Demonstranten werfen der 2011 gewählten Regierungschefin und ihrer reichen Familie vor, sich die Macht im Land über Korruption erschlichen zu haben. Bevor es zu einer Wahl komme, solle es deswegen zunächst Reformen und ein Ende des "Thaksin-Regimes" geben, so die Forderung der Regierungsgegner. Befürworter der aktuellen politischen Verhältnisse halten dagegen zur Premierministerin – und sind auch für den Wahlgang.



Etwa 49 Millionen der insgesamt 69 Millionen Einwohner sind am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Premierministerin Yingluck rief die Wahlberechtigten auf, ihre Stimme abzugeben. Ein Boykott bringe nichts: "Die Wahlen zu verschieben, hieße nur, unsere Probleme zu verschieben", sagte die 46-Jährige. Die Wahl war notwendig geworden, nachdem die Ministerpräsidentin das Parlament am 9. Dezember aufgelöst hatte.

In 28 von 375 Wahlkreisen haben die Demonstranten die Registrierung von Kandidaten und vielerorts die Auslieferung der Wahlzettel verhindert. Damit steht bereits jetzt fest, dass vor der konstituierenden Sitzung des Parlaments zahlreiche Nachwahlen nötig sein werden.

Medienberichten zufolge werden morgen landesweit mehr als 200.000 Polizisten im Einsatz sein, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Zudem werden im Großraum Bangkok bis zu 10.000 Soldaten stationiert. Beobachter erwarten dennoch, dass es zu weiteren Zwischenfällen kommen wird.