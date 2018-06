Die Polizei in Bangkok hat ein Protestlager geräumt und dabei rund 100 Demonstranten festgenommen. Ein Polizist wurde erschossen. Das twitterte Sunai Phasuk von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Ein Polizeisprecher bestätigte gewalttätige Zusammenstöße. Auf die Polizei sei eine Granate abgefeuert worden. Nach Angaben des Sanitätsdienstes seien mindestens 44 Menschen verletzt worden, berichtete der staatliche Sender MCOT.



Zunächst hätten die Beamten die Bewohner des Camps vor dem Energieministerium im Norden der thailändischen Hauptstadt umzingelt, berichtete Protestführer Rawee Matchamadon. Dann seien die Aktivisten in Lastwagen der Polizei gezerrt und weggebracht worden. Sie würden derzeit in einer Wache verhört, sagte Matchamadon.

Es ist die erste derartige Massenfestnahme von Demonstranten seit Beginn der Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra vor mehr als drei Monaten. Erst am Montag hatte eine Spezialeinheit der Sicherheitskräfte angekündigt, fünf Protestlager in Bangkok räumen zu wollen. 25.000 Polizisten sollen im Einsatz sein.



Die Proteste hatten sich im vergangenen November an einem von der Regierung befürworteten Amnestiegesetz entzündet, das Yinglucks Bruder, dem früheren Regierungschef Thaksin Shinawatra, wohl eine Rückkehr aus dem Exil erlaubt hätte. Die Opposition sieht Yingluck als eine Marionette ihres Bruders, dem sie Korruption und Bestechung vorwirft. Die Familie ist bei weiten Teilen der Mittelschicht von Bangkok und im Süden verpönt.

Die Opposition fordert den Rücktritt der Ministerpräsidentin. Yingluck hatte im Zuge der Proteste am 2. Februar eine vorgezogene Parlamentswahl abhalten lassen. Diese wurde jedoch von der Opposition boykottiert. Demonstranten blockierten 10.000 Wahllokale und hinderten so Millionen Bürger an der Abstimmung. Sie sollen nun am 20. und 27. April wählen können. Die Wahlkommission will Ergebnisse erst dann bekanntgeben, wenn alle Bürger abstimmen konnten.