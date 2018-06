Bei Protesten gegen schärfere Internetgesetze haben sich Oppositionsanhänger und türkische Polizei in Istanbul schwere Auseinandersetzungen geliefert. Die Polizei drängte die am Taksim-Platz im Stadtzentrum zu Tausenden versammelten Regierungsgegner in Seitenstraßen ab. Sie setzte dabei Wasserwerfer, Tränengas sowie Plastikgeschosse ein und riegelte den Platz ab.



Aus den Reihen der Regierungsgegner wurden Polizisten laut Berichten von Augenzeugen mit Feuerwerkskörpern und Steinen beworfen. Demonstranten errichteten in der Umgebung des Taksim-Platzes Barrikaden und setzten sie in Brand.



Die Szenen erinnern an die Proteste gegen die islamisch-konservative Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan im vergangenen Sommer. Der Widerstand entzündete sich damals an der geplanten Bebauung des Gezi-Parks am Taksim-Platz.

Opposition kritisiert Zensur

Oppositionsgruppen hatten zu der Kundgebung unter dem Motto "Stoppt die Zensur" aufgerufen. Demonstranten forderten in Sprechchören den Rücktritt der Regierung.

Das Parlament in Ankara hatte vergangene Woche ein Gesetz beschlossen, das Behörden unter anderem erlaubt, Internetseiten ohne richterlichen Beschluss zu sperren. Das von Erdoğan initiierte Gesetz muss noch von Staatspräsident Abdullah Gül unterzeichnet werden. Die EU hatte vom Beitrittskandidaten Türkei eine Neufassung des Gesetzes gefordert.

Erdoğan sagte laut der Nachrichtenagentur Anadolu: "Mit diesem Gesetz wird das Internet auf gar keinen Fall zensiert." Stattdessen werde das Netz "sicherer" und "freier".

Regierung ist unter Druck

Die türkische Regierung steht außerdem wegen Korruptionsermittlungen unter Druck, in deren Folge Ende 2013 vier Minister zurücktraten. Nachdem die Justiz Mitte Dezember mehr als 50 Verdächtige bei Razzien festnehmen ließ, enthob die Regierung Tausende Polizisten und Staatsanwälte ihres Amtes. Darunter waren zahlreiche mit den Korruptionsermittlungen befasste Beamte.

Erdoğan sieht in den Korruptionsermittlung eine Verschwörung gegen seine Regierung. Hinter diesem "Komplott" vermutet er unter anderem Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Dem in den USA lebenden Gülen wird großer Einfluss auf Polizei und Justiz in der Türkei nachgesagt.