Im Machtkampf in der Ukraine hat die Opposition einen kleinen Teilerfolg erzielt: Am Montag tritt eine Amnestie für festgenommene Regierungsgegner in Kraft. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Kiew mit. Dadurch werden die Vorwürfe gegen Demonstranten fallen gelassen, die zwischen dem 27. Dezember und dem 2. Februar verhaftet worden waren.

Die Regierung erfüllt damit eine zentrale Forderung der Protestbewegung. Die Demonstranten waren zuvor einer Bedingung von Präsident Viktor Janukowitsch nachgekommen und hatten besetzte öffentliche Gebäude geräumt.

Nach elf Wochen verließen die Regierungsgegner am Sonntag unter anderem das Kiewer Rathaus, das als Hauptquartier der Proteste gilt. Anführer Ruslan Andrijko übergab es in einer Zeremonie an die Behörden. Er kündigte jedoch an, dass die Demonstranten vor dem Rathaus bleiben und die Proteste gegen Janukowitsch fortführen wollten. Hunderte Menschen blockieren seitdem den Eingang des Gebäudes. Auch den Unabhängigkeitsplatz Maidan hält die Opposition weiter besetzt.

Bereits am Freitag waren 234 inhaftierte Demonstranten freigelassen worden. Die Strafverfolgung gegen sie sollte allerdings aufrecht erhalten werden, so lange die besetzten Gebäude nicht geräumt sind, hieß es.



Die Oppositionsführer Arseni Jazenjuk und Vitali Klitschko reisen am Montag auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Berlin. Er wolle Merkel um finanzielle Unterstützung aus der Europäischen Union bitten, sagte Jazenjuk. "Wir brauchen Hilfe, keine Worte, sondern Taten." Am Sonntag hatte Jazenjuk erneut das Angebot von Staatspräsident Janukowitsch abgelehnt, Chef einer Koalitionsregierung zu werden. "Ich kann nicht mit Posten gekauft werden, Herr Präsident", sagte er vor Zehntausenden Demonstranten. "Gehen Sie und kaufen sich Ihre Handlanger."