Der Kampf um die Macht in der Ukraine hat eine neue Dimension erreicht. Denn immer deutlicher zeigt sich, dass der Präsident Viktor Janukowitsch nicht nur die Opposition zum Gegner hat. Auch in seinem eigenen Lager wächst die Kritik. Der bis vor Kurzem noch so allmächtige Präsident könnte das Vertrauen seiner eigenen Partei der Regionen verlieren.

Wolodimir Fesenko, Direktor am Zentrum für politische Studien Penta in Kiew, sieht die Parlamentsfraktion des Präsidenten vor dem Zerfall. "Ob es Janukowitsch tatsächlich noch einmal gelingen wird, den Laden zusammenzuhalten, werden die nächsten Tage zeigen, er braucht dazu übermenschliche Kräfte", sagte Fesenko ZEIT ONLINE.

Hintergrund für die Spekulationen ist eine Fraktionssitzung vor einigen Tagen, an der Janukowitsch überraschend teilgenommen hatte. Olena Bondarenko, eine Abgeordnete aus Donzek, der Heimat und Machtbasis Janukowitschs, soll dem Präsidenten offen ihre Gefolgschaft verweigert haben, berichtet die üblicherweise gut informierte Internetzeitung Ukrainiska Pravda.



Als Janukowitsch sagte, die Regierung sei bereit, mit der Opposition zu verhandeln, wenn die Demonstranten die Straßen räumen, unterbrach ihn Bondarenko und hielt ihm vor: "Und wenn sie die Straßen nicht räumen? Wir wissen doch alle, dass solche Verhandlungen zu nichts führen."



Immer mehr Parlamentarier meldeten sich daraufhin zu Wort und forderten vom Präsidenten ein "hartes Vorgehen", anstatt "sich auf Verhandlungen mit der Opposition einzulassen, die nichts bringen". Anton Jazenko forderte von Janukowitsch, den Ausnahmezustand zu verhängen: "Ich habe mir ähnliche Prozesse in afrikanischen Ländern angeschaut, und ich glaube, der Ausnahmezustand ist notwendig", sagte er.

Janukowitsch lehnt Ausrufung des Notstands ab

Doch gab es auch andere Stimmen: Alexander Kusmuk, ehemaliger Verteidigungsminister und Ex-General, konterte, weder das Militär, noch das Innenministerium, noch der gesamte Staat sei nicht stark genug, um eine solche Situation landesweit unter Kontrolle zu halten.

Auch Janukowitsch selbst hält offenbar nichts von der Idee, den Notstand auszurufen und die Krise damit gewaltsam zu lösen. Juri Miroschnitschenko, der Vertreter des Präsidenten im Parlament, berichtete, Janukowitsch habe auf der Fraktionssitzung gesagt: "Wir haben alle Mittel, die besetzten Verwaltungsgebäude und selbst den Maidan mit Gewalt zu befreien. Aber das werde ich nie tun, weil das alles unsere Bürger sind."

Offenbar brachte Janukowitsch während der Sitzung sogar vorgezogene Neuwahlen ins Gespräch, die zentrale Forderung der Opposition. "Falls wir Politiker uns nicht einigen können (...), so sind vorgezogene Wahlen der einzige demokratische Ausweg, wie die Krise zu lösen ist", zitierte Miroschnitschenko den Präsidenten. Der Agentur Interfax sagte Miroschnitschenko am Dienstag hingegen, vorgezogene Parlamentswahlen stünden derzeit nicht zur Debatte.

Derweil machen auch die beiden mächtigsten Wirtschaftsführer der Ukraine Druck auf Janukowitsch: der ostukrainische Multimilliardär Rinat Achmetow, laut Forbes gehört er Dank eines Privatvermögens von 11,4 Milliarden Euro zu den 100 reichsten Menschen weltweit, und Dmitri Firtasch, der in den vergangenen Jahren mit dem Gashandel Milliarden Euro verdient hat. Beide Männer kontrollieren zusammen zwei Drittel des ukrainischen Parlamentes.

Die beiden Oligarchen machten klar, dass die aggressive Politik der Partei der Regionen, ihre Geschäfte in Europa und in USA negativ beeinflusst. Mittlerweile drohen die USA offen mit Sanktionen, von Einreiseverboten und Einfrieren von Konten sei die Rede.