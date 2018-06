Die von prorussischen Milizen besetzten Flughäfen auf der Krim befinden sich nach Angaben der Sicherheitsdienste in Kiew wieder unter Kontrolle der ukrainischen Behörden. Das gab der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Andrij Parubij, im Fernsehen bekannt.

Es habe einen Versuch gegeben, die Airports zu besetzen, sagte Parubij. Die mutmaßlichen Angreifer hätten zwar Checkpoints auf den Zufahrtsstraßen eingerichtet. "Aber faktisch kontrollieren ukrainische Sicherheitskräfte die Flughäfen", sagte Parubij.

In der Nacht zum Freitag war der Flughafen von Simferopol vorübergehend besetzt worden, und auch der Militärflughafen bei Sewastopol stand unter der Kontrolle der Milizen. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers Arsen Awakow handelte es sich um russische Soldaten. Die Bewaffneten gehörten zwei Gruppen an, die ihre Befehle aus dem Kreml erhielten, bestätigte Parubij.



Nach Angaben Parubijs berät die Regierung in Kiew, ob auf der Krim der Ausnahmezustand ausgerufen werden soll. Dies sei aber keinesfalls "die beste Option", sagte Parubij.



Awakow sagte, das Vorgehen der Milizen verletzte alle internationalen Vereinbarungen und Normen. Er warf Russland "militärische Invasion und Besatzung" vor. Es handele sich um eine "direkte Provokation" auf dem Territorium eines unabhängigen Staates.

Vertreter Russlands wiesen eine Verantwortung für beide Aktionen zurück. Jedoch meldet die Agentur Interfax, russische Militärhubschrauber seien auf die Krim geflogen. Außerdem wurden russische Marinesoldaten außerhalb ihres Stützpunktes in Sewastopol gesehen. Sie sollten die am Stützpunkt gelagerten Waffen davor schützen, durch Extremisten beschlagnahmt zu werden, zitierte der ukrainische Grenzschutz die Soldaten der russischen Schwarzmeerflotte. Auch ein "nicht identifiziertes" Kriegsschiff wurde vor der Küste gesehen.



In der autonomen Teilrepublik der Ukraine leben überwiegend ethnische Russen. Russland hatte am Mittwoch mit einem massiven Militärmanöver auf die Spannungen auf der Krim reagiert und den Schutz für seine in der Krim-Stadt Sewastopol stationierte Schwarzmeerflotte erhöht. Am Donnerstag brachten prorussische Milizen dann das Parlament und die Regionalregierung in der Regionalhauptstadt Simferopol unter ihre Kontrolle.



Der abgesetzte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch sagte am Nachmittag in einer Pressekonferenz, die Spannungen auf der Krim seien eine "natürliche Reaktion" auf den unrechtmäßigen Umsturz in Kiew. Die Halbinsel müsse Teil der Ukraine bleiben. Er sei überrascht, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin noch nicht zur Lage in der Ukraine geäußert habe.