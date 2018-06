Simferopol ist im Winter ein ruhiger Ort. Aber jetzt ist die Ruhe unheimlich. "Die Ruhe vor dem Sturm", sagt Wadim vielsagend. Der 20-Jährige sitzt mit seiner Freundin Anna am betonierten Ufer des Flüsschens Salgir, das durch Simferopol fließt. Die Hauptstadt der Krim ist leidlich romantisch. Es ist ein Durchzugsort der Urlauber, die im Sommer möglichst schnell weiter an die Schwarzmeerküste wollen.

Wadim – Jeans, Sneakers, Baseballcap auf dem Lockenkopf – will keinen Krieg auf der Krim. Die Kundgebungen der prorussischen Gruppen, die vor dem von unbekannten Kämpfern besetzten Parlament für den Anschluss an Russland schreien, besucht er nicht. Doch die neuen Machthaber in Kiew will er auch nicht anerkennen. Die Krim – die sollte am besten unabhängig sein. "Wir wollen unser eigenes Leben", sagt Wadim. Solche Sätze hört man hier von vielen.

Wadim ist ethnischer Russe, wie knapp 60 Prozent der Bevölkerung der Halbinsel. "Bewohner der Krim", so nennt sich Wadim. Meinungsverschiedenheiten zwischen der Autonomen Republik und der Zentralregierung in Kiew gehörten seit der Unabhängigkeit der Ukraine zum politischen Alltag. Meist geht es dabei um die Hoheit von Finanzen, Steuern und um Sprachgesetze. Doch jetzt drohen sich die Meinungsverschiedenheiten in einen bewaffneten Konflikt auszuwachsen.

Die Krim könnte zum Schauplatz eines Krieges werden, den Russland zur Verteidigung "seiner" russischen Bürger führen will, wie es aus Moskau heißt. So wie es jetzt aussieht, wird es eine schleichende Machtübernahme Russlands, ein leiser Militäreinsatz.

Hilfsbitten nach Moskau

Die Krim ist die verwundbare Flanke der Ukraine: Viele Bewohner fühlen sich nicht als Staatsbürger des Staates, in dem nach wochenlangen Protesten eine prowestliche Regierung an die Macht gekommen ist. Viele Bürger wehren sich gegen die Vorgänge in Kiew – und finden in Russland einen starken Unterstützer. Der neue Premier Sergej Aksjonow, Anführer der Partei Russische Einheit, hat Samstagfrüh faktisch die Befehlsgewalt über die Armee, Flotte, Polizei und Grenzpolizei übernommen. Wer seinem persönlichen Befehl nicht gehorchen wolle, solle nach Hause gehen. "Die Kommandanten füllen nur noch meine Befehle und Anordnungen aus", erklärte er im TV. Und Aksjonow bat den russischen Präsidenten offiziell um Hilfe, für Frieden und Sicherheit auf der Krim zu sorgen: eine Einladung für eine Intervention.

Eine Einladung, die Präsident Wladimir Putin nicht auszuschlagen scheint: Er hat sich am Samstag die Zustimmung des Föderationsrats für einen Militäreinsatz geholt.

Schon in den vergangenen Tagen waren die Vorbereitungen für eine schleichende militärische Übernahme der Krim angelaufen. Soldaten, deren Herkunft unklar war, hatten strategische Punkte besetzt: Flughäfen, Telekommunikationseinrichtungen, das Parlament, den Ministerrat. Moskau, das mehrere militärische Stützpunkte auf der Halbinsel hat, ließ Flugzeuge steigen, Helikopter rotieren, es verschickte Schützenpanzer über die Krim und flog geschätzte 2.000 Soldaten ein.