Warum wählt jeder zweite Türke die Partei eines Mannes, der tief in Korruptionsfälle verstrickt ist? Der die Meinungsfreiheit einschränkt und den Rechtsstaat aushöhlt? Warum konnte die AKP von Recep Tayyip Erdoğan die Kommunalwahl mit 44 Prozent so deutlich gewinnen?

Die simple Antwort ist: Weil in seiner Amtszeit Straßen gebaut und Jobs geschaffen wurden. Nicht nur in den Metropolen des Westens, auch in der anatolischen Weite. Weil seine Partei dort, wo sie regiert, Essen und Kohle in Arbeitervierteln und auf Dörfern verteilt.

Die etwas kompliziertere Antwort ist: Weil Erdoğan jenen Türken eine Stimme gegeben hat, die zuvor im Staat und in der Politik nicht vorkamen. Er hat sich um die Interessen der ländlichen und gläubigen Bevölkerung gekümmert. Das dankt diese ihm bis heute mit einer fast bedingungslosen Gefolgschaft. Erdoğan profitiert davon, dass das Land an autokratische Machthaber gewöhnt ist. Erst bestimmte Republikgründer Atatürk alles allein, dann beherrschte jahrzehntelang eine Elite aus Militär und Kemalisten die Türkei. Sie verstanden sich als wahre Machthaber und setzten den Staat für ihre Zwecke ein. Erdoğan hat sie entmachtet, doch anstatt die Zivilgesellschaft und unabhängige Institutionen zu stärken, hat er einfach die Rolle der alten Elite und ihren Herrschaftsstil übernommen. Nun macht er selbst mit dem Staat, was er will. Sein Argument ist dabei das seiner Vorgänger: Ich meine es ja nur gut.

Die Hälfte der Wähler verzeiht ihm deshalb alles andere. Das ist deprimierend. In den meisten anderen europäischen Hauptstädten hätte ein Regierungschef, der YouTube und Twitter sperrt, der seine Polizei mit Gaspatronen auf die Köpfe jugendlicher Demonstranten schießen lässt, und dessen Regierung in einen gigantischen Korruptionsskandal verstrickt ist, keine Chance auf so ein Wahlergebnis. Doch die Türkei ist nicht die liberale Demokratie, für die sie viele in der EU schon gehalten haben.



Seine Gegner sind stärker geworden



Erdoğans Sieg ist trotzdem kein Triumph. Die Spaltung des Landes, die er herbeigeführt hat, wird ihn in den kommenden Monaten und Jahren nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. So deutlich wie die AKP in Zentralanatolien gewonnen hat, so deutlich waren die Siege der größten Oppositionspartei CHP in vielen Regionen im Westen. Erdoğans Gegner sind stärker geworden. Auch das erklärt die unerbittliche, wütende Rede des Premiers in der Wahlnacht, in der er drohte: "Ihr werdet bezahlen!" (Hier die Rede ins Englische übersetzt.) Er meinte vor allem das Netzwerk des Predigers Fetullah Gülen, der einst sein Verbündeter war und nun sein Feind ist. Für die mit Gülen verbundenen Unternehmen dürften schwere Zeiten kommen. Und auch mit den massenhaften Strafversetzungen in Polizei und Justiz dürfte es weitergehen. "Ausmerzen" will Erdoğan seine Gegner. Es kann nicht gut sein für ein Land, wenn der Regierungschef sich vor allem damit beschäftigt, Rache zu nehmen,



Außerdem hat der Premier seinen Sieg nur der Vergangenheit zu verdanken. Die Wirtschaft wuchs vor allem dank eines Baubooms, der sehr bald zu Ende sein könnte. Schon jetzt steigen die Lebensmittelpreise und der Kurs der türkischen Lira ist in den vergangenen Monaten stark gesunken.

Was für den wirtschaftlichen Fortschritt gilt, gilt auch für den gesellschaftlichen Fortschritt: Gläubigen Muslimen den Aufstieg zu ermöglichen, war notwendig und richtig im teils überstrengen türkischen Staatssäkularismus. So aber wie er hier die Liberalisierung gefördert hat, bremst Erdoğan sie nun in anderen Bereichen: Auch junge AKP-Anhänger schauen Videos bei YouTube. Mit den Internetsperren trifft der Premier auch sie. Ganz abgesehen von denjenigen, die bei den Gezi-Protesten ihre politische Stimme gefunden haben und seitdem nicht mehr schweigen wollen.

Erdoğan hat diese Wahl gewonnen wegen der elf erfolgreichen Jahre zuvor. Er hat diesmal seine Macht verteidigt, zurücklehnen kann er sich aber nie wieder. Erdoğan ist ein Mann der Vergangenheit, der mit allen Mitteln um sein Erbe ringt.