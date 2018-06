Vier Wochen nach der von der Opposition behinderten Parlamentswahl in Thailand haben erste Nachwahlen begonnen. Nach Angaben der Wahlkommission waren für den Urnengang am Sonntag rund 120.000 Menschen in 101 Wahlkreisen registriert. Die Abstimmung verlaufe friedlich und weitgehend störungsfrei, sagte das Kommissionsmitglied Somchai Srisutthiyakorn.

Gleichzeitig haben Gegner der thailändischen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ihre Proteste in der Hauptstadt Bangkok eingeschränkt, in dem sie sich von vier wichtigen Straßenkreuzungen zurückzogen. Diese werden von ihnen seit gut zwei Wochen blockiert. Die Kreuzungen sollen am Abend nach dem Abtransport von Müll wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilte die Polizei mit. Protestanführer Suthep Thaugsuban hatte seine Anhänger aufgerufen, von den Kreuzungen abzuziehen und sich stattdessen in einem Protestcamp zu versammeln.





Anhänger Sutheps sagten Reportern, der Rückzug bedeute nicht das Ende der Proteste gegen die Regierung. Es gehe vielmehr darum, den Bewohnern Bangkoks und Geschäftsleuten den Alltag zu erleichtern, statt ihn mit täglichen Demonstrationen und Straßensperrungen zu erschweren.



Millionen Menschen in Thailand konnten nicht abstimmen

Gegner der amtierenden Präsidentin hatten die vorgezogenen Wahlen am 2. Februar boykottiert. Rund 10.000 Wahllokale wurden blockiert, mehrere Millionen Menschen konnten ihre Stimme nicht abgeben. Das Verfassungsgericht weigerte sich jedoch, die Wahl zu annullieren. Die Wahlkommission will nun Ergebnisse erst bekannt geben, wenn alle Bürger abstimmen konnten.

Die Regierungsgegner protestieren seit November gegen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra und verlangen ihren Rücktritt. Diese hatte daraufhin die Wahl vorgezogen, um den Demonstranten den Wind aus den Segeln zu nehmen.



Die Regierungsgegner fordern statt Wahlen die Einsetzung eines nicht gewählten sogenannten Volksrats, der eine Reihe von Reformen durchsetzen soll. Sie sehen in Yingluck eine Marionette ihres Bruders Thaksin Shinawatra, dem sie Korruption und Bestechung vorwerfen. Bei Zusammenstößen zwischen Gegnern und Befürwortern der Regierung sowie Spezialeinheiten der Polizei starben bisher 21 Menschen, Hunderte wurden verletzt.