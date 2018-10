Die europäischen Sozialdemokraten haben den Präsidenten des EU-Parlaments, Martin Schulz, zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl im Mai gewählt. Während des Wahlkongresses der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) erhielt der 58-Jährige 368 Stimmen bei zwei Gegenstimmen und 34 Enthaltungen.

Bei der Europawahl, die zwischen dem 22. und 25. Mai stattfindet, stellen die EU-Parteienfamilien erstmals Spitzenkandidaten auf, die gleichzeitig Bewerber für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten sind.



Der Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), zu der auch CDU und CSU gehören, soll am 5. und 6. März in Dublin nominiert werden. In einer Kampfabstimmung treten dann unter anderem der EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier und der frühere luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker gegeneinander an. Juncker wird auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt.

Europa wählt Premiere Rund 400 Millionen Europäer sind zwischen dem 22. und 25. Mai aufgerufen, ein neues Europaparlament zu wählen. Dabei treten die Parteifamilien erstmals europaweit mit Spitzenkandidaten an. Wer gewinnt, so die Idee, könnte im Herbst neuer Präsident der Europäischen Kommission werden. Kandidaten Die meisten Parteien haben sich bereits auf ihre Kandidaten verständigt. Für die Sozialdemokraten wird Martin Schulz antreten. Die Liberalen schicken den Belgier Guy Verhofstadt ins Rennen, die Linke den griechischen Oppositionsführer Alexis Tsipras. Der Franzose José Bové und die Deutsche Franziska Keller bilden, wie üblich, eine grüne Doppelspitze. Spitzenämter Nach der Wahl muss gleich über eine ganze Reihe europäischer Spitzenämter entschieden werden. Nicht nur Kommissionspräsident Barroso, auch Ratspräsident Van Rompuy und die Außenbeauftragte Ashton hören im Herbst auf.

Das Mandat des amtierenden Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso läuft Ende Oktober aus.