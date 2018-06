Bei den Kommunalwahlen in Frankreich hat die rechtsextreme Partei Front National (FN) deutlich zugelegt. In einigen Städten konnten sogar die FN-Kandidaten am meisten Stimmen auf sich vereinen. Landesweit kamen sie nach ersten Hochrechnungen auf 7 Prozent. Die oppositionellen Konservativen lagen mit rund 48 Prozent vor der sozialistischen Partei von Präsident François Hollande, die auf 43 Prozent der Stimmen kam.



Beobachter werteten das deutliche Schlappe für die Regierung. Die zeigte sich auch in der Hauptstadt Paris: Dort lag die konservative Kandidatin Nathalie Kosciusko-Morizet laut Hochrechnungen mit 34,8 Prozent überraschend vor der Sozialistin Anne Hidalgo (33,6). Da keine der Kandidatinnen die absolute Mehrheit errang, kommt es in einer Woche – wie in vielen anderen Städten – zu einer Stichwahl.

In Marseille, der zweitgrößten Stadt Frankreichs, kam der seit 19 Jahren amtierende konservative Bürgermeister Jean-Claude Gaudin laut Hochrechnungen auf 40 Prozent, sein sozialistischer Herausforderer Patrick Mennucci nur auf 20 Prozent, der FN-Kandidat Stéphane Ravier landete bei 22 Prozent.

Erfolg für Kandidaten der Front National

In zahlreichen Städten lagen die rechtsextemen Kandidaten vorne in der Wählergunst. In der nordostfranzösischen Stadt Hénin-Beaumont war der FN-Kandidat Steeve Briois mit 50,3 Prozent gleich im ersten Wahlgang erfolgreich. Auch in Béziers, Perpignan oder Forbach lagen die Rechtsextremen vorn.



In der südfranzösischen Stadt Avignon landete der Kandidat der Rechtsextremen, Philippe Lottiaux, mit 29,4 Prozent der Stimmen an der Spitze. In der auch in Südfrankreich gelegenen Stadt Fréjus landete der FN-Kandidat David Rachline laut TNS Sofres-Sopra mit 40,2 Prozent ebenfalls auf Platz eins.



Parteichefin Marine Le Pen sprach von einem "außerordentlichen" Stimmenzuwachs für die Front National. "Die Franzosen habe sich ihre Freiheit wiedergeholt", sagte Le Pen dem Sender TF1.

Die Sprecherin der sozialistischen Regierung, Najat Vallaud-Belkacem, sagte im Sender France 2, ihre Partei werde "alles tun" um zu verhindern, dass ein FN-Kandidat ein Rathaus gewinne. Die FN hofft auf zehn bis 15 Bürgermeisterposten.

Der Sprecher der sozialistischen Partei, David Assouline, sprach von einem "besorgniserregenden" Stimmenzuwachs für die FN. In der zweiten Wahlrunde müssten die Wähler aus dem linken Lager mobilisiert werden, die im ersten Wahlgang nicht abgestimmt hätten.

Der Chef der konservativen Oppositionspartei UMP, Jean-François Copé, rief die Wähler, die in der ersten Runde für die FN gestimmt hätten "um ihre Wut deutlich zu machen", dazu auf, in der zweiten Runde für den UMP-Kandidaten zu stimmen.