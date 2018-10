Die französische Regierung steht nach der Niederlage der regierenden Sozialisten bei den Kommunalwahlen vor personellen Veränderungen: Wie Premierminister Jean-Marc Ayrault ankündigte, wird Präsident François Hollande "Konsequenzen ziehen". Der Hollande-Vertraute und Landwirtschaftsminister Stéphane Le Foll sagte, der Staatschef werde sich "wahrscheinlich im Fernsehen" äußern und dabei eine Regierungsumbildung ankündigen.

Beobachter gehen davon aus, dass die Neuordnung des Kabinetts als erstes Ayrault betreffen und er seinen Posten verlieren wird. "Daran gibt es nichts zu deuteln: Die Abstimmung ist eine Niederlage für die Regierung", sagte der Ministerpräsident. "Und ich werde meinen Teil der Verantwortung tragen."

Am Sonntag waren in rund 6.500 französischen Städten und Gemeinden per Stichwahl Bürgermeister und Stadträte bestimmt worden. Hollandes Sozialisten erlitten dabei deutliche Verluste, während die Konservative UMP und der rechtsextreme Front National hinzugewannen. Obwohl es nur um lokale Ämter ging, galt die Wahl als wichtiger Stimmungstest für den linken Staatschef, der seit seinem Amtsantritt 2012 als glück- und erfolglos gilt. Seine kürzlich angekündigten Wirtschaftsreformen treffen auf Kritik. Das Wahlergebnis wird als Quittung gewertet.



FN jubelt über "unbestreitbar großen Erfolg"

"Wir können und wir werden nicht taub bleiben gegenüber der Botschaft, die uns die Franzosen geschickt haben", sagte denn auch Finanzminister Pierre Moscovici. "Das ist der Preis für die mutigen Reformen, die unternommen wurden." Medienberichten zufolge will Hollande sich an diesem Montag mit seinem Regierungschef Ayrault und Innenminister Manuel Valls beraten – Letzteren wünschen sich laut jüngsten Umfragen die meisten Franzosen als neuen Ministerpräsidenten.



Der ausländer- und EU-feindliche Front National, der vor allem mit angeblicher Überfremdung und Islamisierung Wahlkampf machte, dagegen frohlockte. Parteichefin Marine Le Pen sprach von einem "unbestreitbar großen Erfolg". Ihre Partei kann künftig in 15 Städten den Bürgermeister und insgesamt 1.200 Stadt- und Gemeinderäte stellen – so viele wie noch nie. Dabei legte der FN nicht nur im Süden Frankreichs zu, wo es vergleichsweise starke Ressentiments gegen Einwanderer gibt. Die Partei gewann auch im Norden und Osten des Landes, wo die Industrie im Niedergang ist und die Arbeitslosigkeit hoch.

Paris bekommt erstmals Bürgermeisterin

In den französischen Zeitungen war der Tenor einhellig: Als "Debakel", "Ohrfeige", "Strafe" und "Arschtritt" für die Sozialisten wurde der Wahlausgang bezeichnet. Die linksgerichtete Libération wählte als einen Titel: "Der Präsident ist nackt". Hollande müsse nun rasch reagieren und könne sich dem "nicht entziehen". Allerdings hatte er bereits nach der verlorenen ersten Kommunalwahl-Runde deutlich gemacht, dass er an seinem politischen Kurs im Grundsatz nichts ändern will.

Eine der wenigen guten Nachrichten für Hollande war, dass Paris in der Hand der Sozialisten bleibt. In der Stichwahl um das Bürgermeisteramt setzte sich die Sozialistin Anne Hidalgo gegen die Konservative Nathalie Kosciusko-Morizet durch. Damit bekommt Frankreichs Hauptstadt erstmals eine Bürgermeisterin.