Staatspräsident François Hollande hat den bisherigen Innenminister Manuel Valls zum neuen Premierminister berufen. Dies gab Hollande in einer Fernsehansprache in Paris bekannt. Valls Vorgänger Jean-Marc Ayrault und dessen gesamte Regierung waren am Montag nach der Niederlage bei den Kommunalwahlen zurückgetreten.

Die neue Regierung soll nach Hollandes Worten kleiner werden. Bisher gehören 38 Männer und Frauen dem Kabinett an. Die bisherigen Grünen-Minister Cécile Duflot und Pascal Canfin wollen nicht in eine Regierung unter dem zum rechten Flügel der Sozialisten gehörenden Valls eintreten. Sie kritisierten seine Ernennung: Er sei keine "angemessene Antwort auf die Probleme der Franzosen".



Der 51-jährige Manuel Valls steht für den rechten und wirtschaftsfreundlichen Flügel der Sozialistischen Partei. In der Vergangenheit hatte er offen zugegeben, linke Errungenschaften wie die 35-Stunden-Woche oder die Rente mit 60 für nicht zukunftsfähig zu halten.

Zum Wahlausgang sagte Hollande, er habe die Botschaft der Wähler auch persönlich verstanden. Mit der künftigen Regierung breche nun eine neue Etappe an. Der Präsident kündigte wenige Wochen vor der Europawahl eine Senkung der Steuer- und Abgabenlast für Arbeitnehmer bis 2017 an. Durch einen Solidaritätspakt solle mehr für die soziale Absicherung getan werden. Als Beispiel nannte Hollande den Gesundheitsbereich.



Die seit zwei Jahren regierenden Sozialisten hatten bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag eine schwere Niederlage erlitten. Die Konservativen verbuchten in der Schlussrunde viele Siege, auch für den rechtsextremen Front National gab es Einzelerfolge. Für die Linke blieben Achtungserfolge vor allem in größeren Städten – so bekommt Paris mit der Sozialistin Anne Hidalgo erstmals eine Bürgermeisterin.

Sozialisten verlieren 171 Städte an Konservative

Mit Blick auf die Europawahl Ende Mai werden weitere Schritte Hollandes erwartet. Laut jüngsten Umfragen zur Europawahl liegen die Sozialisten nur auf Platz drei – hinter der konservativen UMP und den EU-Gegnern des Front National.

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Innenministeriums erzielte die Rechte bei den Kommunalwahlen landesweit 45,9 Prozent. Die Linken landeten bei 40,6 Prozent. Der Front National, der nur in ausgesuchten Städten antrat, konnte mit 6,8 Prozent im zweiten Wahlgang erneut zulegen. Unabhängige Bewerber kamen auf 6,6 Prozent.

In 171 Städten mussten die Linken ihre Macht an Konservative abgeben, im Gegenzug konnten sie nur sechs Städte von den Konservativen erobern. Die Sozialisten verloren unter anderem in Marseille, Toulouse, Amiens oder Reims. Auch Hochburgen wie Saint-Étienne, Limoges oder Chambéry mussten sie abgeben.