Überraschung in der Ukraine: Der Oppositionspolitiker Vitali Klitschko wird doch nicht am 25. Mai bei der Präsidentenwahl antreten. Er verzichte auf eine Kandidatur, sagte er in Kiew. Noch vor einem Monat hatte Klitschko angekündigt, bei dem Urnengang im Mai als Präsidentschaftskandidat antreten zu wollen.

Stattdessen will der frühere Boxweltmeister nach eigener Aussage nun den proeuropäischen Oligarchen Petro Poroschenko unterstützen. Klitschko kündigte zugleich an, er wolle sich am 25. Mai um das Amt des Bürgermeisters von Kiew bewerben. "Ich will Kiew zu einer wirklich europäischen Stadt machen", sagte er.

Bei der Präsidentenwahl am selben Tag sollten nun alle Oppositionskräfte Poroschenko unterstützen. "Die einzige Chance zu siegen, ist die Nominierung eines Einheitskandidaten der demokratischen Kräfte", sagte Klitschko.



Poroschenko galt schon zuvor als aussichtsreichster Bewerber: In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage unterstützten rund 25 Prozent der Ukrainer seine Kandidatur, Klitschko kam auf lediglich neun Prozent.



Der als "Schokoladenzar" bekannte Poroschenko ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion durch seinen Schokoladenkonzern Roschen zu großem Reichtum gekommen und zählt heute zu den zehn wohlhabendsten Ukrainern. Seit den neunziger Jahren ist er politisch aktiv: Poroschenko war bereits Außenminister, Handelsminister, Chef des Sicherheitsrates und Direktor der Nationalbank des Landes. Mit seinem einflussreichen Fernsehsender Kanal 5 war Poroschenko bei den Protesten auf dem Maidan zudem einer der wichtigsten Unterstützer der Opposition.

Die Frist für die Bekanntgabe der Kandidatur um das Amt des ukrainischen Präsidenten endet am Sonntag. Neben Poroschenko will auch die frühere Ministerpräsidentin Julija Timoschenko Staatschefin werden.